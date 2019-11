VIDEO Cum a încercat Elon Musk să demonstreze superioritatea Tesla în faţa Ford şi de ce a eşuat

Modelul electric Cybertruck s-a înfruntat cu cel mai faimos model Ford într-o luptă cu odgonul, iar rivalul său nu a avut nicio şansă. Elon Musk a precizat în timpul clipului că modelul Cybertruck trăgea Ford-ul la deal, potrivit CNN.

Elon Musk a reluat clipul video pe Twitter, dar de data aceasta un membru al conducerii Ford i-a răspuns, provocându-l la un comparaţie corectă între Cybertruck şi F-150. Elon Musk a acceptat, însă nu este clar deocamdată facă constructorul american chiar îşi doreşte această luptă cu Tesla.

Afirmaţia lui Sundeep Madra, vicepreşedintelui al Ford X - un incubator de tehnologie în cadrul Ford, are legătură cu faptul că, potrivit publicaţiei Motor1, modelul F-150 pe care Cybertruck l-a tras cu uşurinţă la deal ar fi unul cu tracţiune spate, nu integrală, iar acest detaliu în sine înseamnă că meciul a fost inegal. Tesla Cybertruck are tracţiune integrală. Totodată, Motor 1 scrie că cel mai probabil modelul Ford F-150 din testul Tesla este unul echipat cu motorizare V6 supraalimentată, departe de motorizarea de top disponibilă pe F-150. Tesla nu a dezvăluit caracteristicile modelului Ford din test.

hey @elonmusk send us a cybertruck and we will do the apples to apples test for you 😉😉😉https://t.co/H3v6dCZeV5