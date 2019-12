Top 10 modele de maşini testate în 2019

Anul trecut, prima poziţie a acestui top a fost ocupată de a doua generaţie Renault Zoe. A treia generaţie a reuşit să ne convingă că merită în continuare acest loc. O maşină care la nivelul structurii nu s-a schimbat din 2012. O maşină care atunci adăpostea în baterie 22 kWh şi oferea o autonomie reală de 160-180 km, iar astăzi vorbim despre un model cu o baterie similară ca dimensiuni, dar care oferă o capacitate utilă de 52 kWh şi o autonomie reală de aproximativ 400 km, chiar şi mai mult. Un model care a evoluat masiv la capitolul interior şi confort oferit. Dar care, în acelaşi timp, a evoluat, poate şi mai mult la capitolul eficienţă. Pentru că Renault are o agendă relativ încărcată de lansări în ultima vreme, noua generaţie Zoe va fi disponibilă în România la începutul anului 2020.

Ford Ranger Raptor

Faptul că există această maşină este o dovadă că, noi adulţii, oricât ne-am strădui, nu putem exila copilăria într-un colţ întunecat şi lipsit de ecou. Bravo, Ford! Mulţumesc, Ford! Un pickup care poartă semnătura Ford Performance şi care raportat la un Ranger obişnuit pare un sportiv modificat genetic. Un fel de supercar în universul pickup-urilor, un model cu o suspensie care permite rularea cu până la 160 km/h pe macadam/ drumuri de pământ. Un model care aduce în zona civilă abilităţile versiunilor de rally-raid. Aş avea nevoie de el? Nu, pentru că 99% din timp va fi utilizat mult sub ceea ce poate face. Dar face parte dintr-o categorie extrem de rarefiată de creaţii pe care le doreşti în garaj... pentru că indiferent de vârstă, tot nişte copii rămânem.

Toyota Camry

Când niponii au anunţat eliminarea modelului Avensis din gamă... mi-am spus că cei de la Toyota fac tot ce este uman posibil pentru a nu mai fi primul constructor la nivel mondial. Acum doi ani, la salonul de la Geneva am pipăit pentru prima dată modelul Camry... şi în ciuda unui scepticism iniţial destul de mare, am rămas cu o impresie extrem de bună. Lucru confirmat după testul de anul acesta. Camry este oferit doar cu un pachet propulsor hibrid care este format dintr-un motor pe benzină - de 2.5 litri, cu 4 cilindri în linie, care dezvoltă 218 CP - şi un motor electric - de 120 CP alimentat de o baterie de 1,69 kWh. Impresionează printr-un consum mediu/urban/extraurban care are aceeaşi valoare – între 6,5 şi 7,5 litri. Dar mai mult prin nivelul de calitate, prin spaţiul oferit, prin starea generală de bine resimţită la interiro pe parcursul călătoriei.

Un fel de briceag elveţian pentru o familie cu unul, doi sau trei copii. Spaţiu, acces uşor, modularitate, vizibilitate, manevrabilitate, spaţii de depozitare... cam tot ce poate constitui un atu pentru o maşină de familie se regăseşte la parametri maximali în acest autovehicul. Da, poate fi achiziţionat şi cu siglă Peugeot sau Citroen acest model, iar cu o investiţie suplimentară poate fi imaginat şi cu un sistem detracţiune integrală şi gardă la sol mai mare. Un model care îşi alintă ocupanţii şi nu privitorii.

Un model care este deja, probabil, gravat, în ADN-ul uman. Actuala generaţie 992 rămâne un reper în universul automobilelor sportive. Surprinzător, a reuşit să se ferească de electrificare, să conserve acea puritate mecanică invidiată şi divinizată de toată lumea. Poate nu reprezintă un salt uriaş înainte raportat la vechea generaţie 991, dar categoric este printre cele mai delicioase modele sport de pe planetă. Probabil ultimul 911 pur mecanic.

BMW X7

La capitolul SUV-uri mari cu un puternic aer de lux, BMW rămăsese uşor codaş. Uite că a apărut şi X7, un model care ne-a surprins plăcut prin modul în care conservă identitatea mărcii – plăcerea de a conduce. În ciuda dimensiunilor şi a unei mase generoase, maşina este un BMW când vine vorba de modul în care accelerează sau negociază virajele. Poate fi o maşină de familie sau un salon VIP, în funcţie de configuraţie. Poate cel mai mult ne-a impresionat suspensia care reuşeşte să atât să asigure un confort excelent cât să şi controleze masele maşinii.

Volkswagen Multivan T6.1

Volkswagen rămăsese puţin în urmă cu actuala generaţie T6 Multivan. Chiar dacă au anunţat un model nou pentru viitorul apropiat, mai precis anul viitor, T6 a primit un upgrade numit T6.1 Un upgrade masiv la interior la nivelul materiale, asamblare, rafinament al mecanismelor... doar privind cum lucrează închiderea/ deschiderea electrică a uşilor laterale realizezi că este cu totul altceva acest model. Sincer, noi avem impresia că acest T6.1 este de fapt noul Multivan, dar inginerii germani au fost mai rapizi decât cei de la marketing care nu au reuşit să termine posterele cu noul model. Un model care acum poate fi considerat un rival pentru V Class/ Vito.

Mercedes-Benz V Class

Pe o platformă care are deja o vârstă, Mercedes-Benz face un upgrade important. V Class primeşte o nouă motorizare diesel de doi litri şi noi cutii de viteze. Este astfel rafinat singurul capitol la care MPV-ul german suferea puţin – rafinamentul grupului propulsor. Nu este doar un propulsor mai viril, mai silenţios, lipsit de vibraţii, ci putem vorbi de un propulsor care reduce semnificativ consumul, acum putând obţine la drum lung şi valorii medii de sub 6 litri. Mai adăugăm şi introducerea unor noi opţiuni care fac din V Class un Business Lounge pe roţi.

Jeep Wrangler

Într-un univers dominat de SUV-uri, Wrangler este o apariţie unică, fără rival. După o carieră de 12 ani a generaţiei JK, era nevoie de ceva nou. Poate această aşteptare face ca orice noutate, orice plus de confort oferit de legendarul offroader să fie involuntar amplificat cu 10... dar realitatea este că noul Wrangler propune un pachet motor-cutie preluat de la Alfa Romeo Giulia, fie că vorbim despre motorizarea diesel sau cea benzină. Wrangler a sosit în 2020 din punct de vedere al motorizărilor. Acelaşi lucru pot să-l spun şi despre confortul oferit de suspensie... iar ambianţa interioară a fost conservată, ceea ce este un alt bonus.

Mazda Skyactiv-X

Locul 10 este ocupat de un motor, de o idee şi nu de un model, deşi foarte bine am fi putut nominaliza aici noua generaţie Mazda3 sau Mazda CX-30. Mazda, un constructor care nu se află în Top 3 constructori, nici măcar în Top 10, a decis să investească în dezvoltarea motoarelor termice. Astfel a rezultat acest Skyactiv-X un propulsor de 2 litri alimentat cu benzină cu aprindere prin compresie. Da, într-o formulare colocvială am putea spune că am turnat benzină într-un diesel. Un propulsor la care au lucrat şi alţi giganţi ai industriei auto, dar care au abandonat ideea pentru că nu au reuşit să controleze momentul aprinderii/ detonaţia. Celor de la Mazda le-a reuşit, propulsorul ne-a plăcut şi aşteptăm cu interes viitorul pentru că Mazda a anunţat şi un propulsor diesel revoluţionar.