Plăcuţe de frână premium pentru vehicule comerciale

Textar investeşte la fel de mult în dezvoltarea produselor de fricţiune pentru vehicule comerciale precum o face în dezvoltarea produselor pentru automobile.

Un automobil îşi schimbă comportamentul şi distanţa de frânare doar dacă urcă cinci adulţi la bord. Oare ce se întâmplă cu un camion care pe lângă propria masă mai are în grijă şi o încărcătură de 20 tone. Cam la ce solicitări sunt supuse produsele de fricţiune?

Un simplu exemplu vă poate lămuri:

Cu o putere a motorului de 340 kW / 455 CP, un camion de 40 tone poate accelera la 80 km/h în 45 de secunde. O frânarea completă de urgenţă de la 80 la 0 km/h în 3 secunde necesită o putere de frânare de 3.300 kW / 4.425 CP. Un factor de stres incredibil pentru o componentă de fricţiune destul de mică.

În calitate de lider de marcă la nivel mondial în sectorul frânării prin fricţiune pentru vehiculele comerciale şi principal furnizor de plăcuţe şi garnituri de frână, atât pentru sectorul echipamentelor originale, cât şi pentru piaţa de accesorii, Textar oferă performanţa şi siguranţa pe care numai originalul le poate garanta. De aceea, majoritatea vehicolelor comerciale din Europa sunt echipate cu produsele TMD Friction.

TMD Friction asigură produse de fricţiune ca echipare originală pentru o lungă listă de constructori. Pentru cei care nu cred această afirmaţie, iată lista: Baohua / KIC, Baoben, BPW, CNHTC, Csepel, DAF, Dennis, Dongfeng, EvoBus, Ford Otosan, Foton, FUWA, GFA, Haldex, Hualing Truck, Irisbus, Iveco, Kamaz, Kässbohrer, Knorr-Bremse, Knott, MAN, MCI, Menarini, Mercedes-Benz, Meritor, Neoplan, Optare, Prevost, Renault Trucks, ROR, SAF-Holland, Scania, Solaris, Valx, Van Hool, Volkswagen, Volvo Trucks & Buses, Wabco (Perrot), Yutong, ZF

Procesul de frânare la un vehicul comercial este ceva extrem de complex. Un factor extrem de important este distribuţia maselor. Şi nu vorbim despre modul în care este încărcat camionul şi distribuţia maselor pe punţi, ci despre dinamica maselor la un camion pe parcursul frânării. Comparativ cu un automobil unde masele sunt compacte, centrul de greutate este poziţionat jos, masele sunt apropiate de punţi, la un vehicul comercial lucrurile sunt radical diferite.

În primul rând masele sunt poziţionate mult deasupra punţilor, iar în cazul frânării, transferul de masă spre înainte este semnificativ. Iar apoi trebuie luat în calcul variaţia mare de masă între rularea cu maşina încărcată şi ea goală. Iar toate acestea, după intervenţia tuturor sistemelor de distribuţie a forţelor de frânare... rămân în grija materialelor de fricţiune.

De exemplu, luaţi în considerare un camion care are un raport între înălţime şi lungime de 0,3 (lungime de 8 m şi înălţime = 2,4m), o greutate totală de 30 tone; şi o decelerare instantanee de 0,4g.

Există un transfer de 3,6 tone de la grupul de punţi spate la placa de protecţie faţă. Efectiv o greutate de 3.6 tone se deplasează din spatele remorcii în faţă.

Există o altă variaţie a greutăţii care este şi mai semnificativă. Această variaţie apare atunci când sarcina unui vehicul utilitar este schimbată.

Luăm ca exemplu un cap-tractor care în momentul în care are ataşată o semiremorcă are o masă care-l duce în zona 9 - 12 tone. Semiremorca goală are o masă în intervalul 6 – 9 tone. Complet încărcată, semiremorca are o masă de 30 - 34 tone, iar capul tractor ajunge la 20 – 24 tone. Autocamionul experimentează o variaţie a sarcinii între încărcătura uşoară/9cu semiremorca goală ataşată) şi condiţii complet încărcate de aproximativ 2: 1, în timp ce semiremorca experimentează o variaţie a sarcinii de aproximativ 3: 1.

Textar este un producător premium de plăcuţe de frână şi garnituri. Premium nu înseamnă lux, premium înseamnă calitate, garanţie, durată lungă de viaţă, uzura redusă şi stabilitatea la fricţiune.

Chiar dacă piesele de schimb reprezintă doar 4% din cheltuielile unui operator auto, aici incluzând şi consumabilele pentru sistemul de frânare, o mică defecţiune la sistemul de frânare poate avea rezultate greu de cuantificat.

Anatomia unei plăcuţe de frână

Am menţionat că produsele TMD Friction sunt premium, să vedem motivele.

În funcţie de aplicaţie, utilizare dar şi de sarcina termică, TMD Friction utilizează o gamă de procese mecanice diferite pentru producţia plăcuţelor sale de frânare destinate vehiculelor comerciale, pentru a asigura rezistenţa materialului de fricţiune. Aşadar avem următoarele plăcute metalice:

plăcuţă din oţel cu pini din alamă plăcuţă turnată cu pili din alamă plăcuţă turnată cu pini injectaţi (plăcuţă integral turnată) plăcuţă din oţel cu plasă sudată plăcuţă cu masă uşoară, cu pini

Această inovaţie si anume plăcuţa metalică uşoara („TMD Friction Lightweight Technology”) se bazează pe o placă de suport mai subţire şi, astfel, mai uşoară pentru vehiculele comerciale, ajutând astfel la reducerea masei vehiculului, la reducerea momentelor inerţiale ale ansamblurilor – fapt care duce la economie de combustibil şi reducerea emisiilor de CO2. TMD Friction, prin Textar, a adoptat plăcuţa de frână cu plăcuţă de fixare cu masă redusă, ceea ce permite obţinerea unui produs cu o masă mai mică decât cea a plăcuţelor de frână convenţionale pentru vehicule comerciale.

Avantajul pentru operatorii de flote: plăcuţele de frâne Textar cu masă uşoară utilizează aceeaşi geometrie ca şi plăcuţele de frână standard, astfel că sunt un echipament de schimb direct. Cu tehnologii de îmbinare brevetate şi metode avansate de producţie, aprobate pentru sectorul echipamentelor originale, gama de produse Textar este unică pe piaţa internaţională a accesoriilor.

Produsele de fricţiune Textar pentru vehiculele comerciale sunt combinaţia perfectă dintre performanţa superioară de frânare, perioada lungă de viaţă şi uzura redusă a discului şi tamburului. Această calitate de primă clasă poate fi întâlnită în întreaga gamă de peste 750 de plăcuţe de frâne cu disc şi garnituri de frâne cu tambur pentru vehicule comerciale.