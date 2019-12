Noul Duster, cel mai vândut SUV din România, a atins borna de 500 000 de unităţi produse la Mioveni

Zilnic, la Uzina Vehicule se produc 1 400 de maşini, din care 1 050 sunt modele Duster. Prima generaţie Duster a intrat în fabricaţie în anul 2010, iar de atunci, peste 1,7 milioane au fost produse în România, la Mioveni. Principalele pieţe de export sunt Franţa, Italia şi Spania, gama Dacia fiind comercializată în 44 de ţări.

„Succesul, în orice domeniu, se bazează pe oameni competenţi, serioşi şi responsabili. Aşa este şi la Dacia. Duster este un model emblematic din gama Dacia produsă la Mioveni la care contribuie toate echipele Groupe Renault România cărora le mulţumesc. Trebuie să continuăm să fim solidari, responsabili şi riguroşi pentru a ne menţine competitivi. Să fabricăm vehicule atractive, de calitate, competitive şi apreciate de clienţii noştri. Pentru viitorul pe care îl construim astăzi, în una dintre cele mai importante uzine ale Alianţei Renault Nissan Mitsubishi”, a declarat Miguel Oliver-Boquera, director executiv al Uzinei Vehicule Dacia.

Noul Duster este cel mai vândut SUV pe piaţa din România şi al doilea cel mai vândut model pe piaţa autohtonă, după Logan. A fost desemnat « Maşina Anului 2018 în România », iar celebra publicaţie britanică The Sun i-a acordat titlul "Value Car of the Year” în cadrul unei gale tradiţionale.

Uzina Vehicule Dacia

De-a lungul a peste cinci decenii, uzina a produs peste 6,8 milioane de vehicule. S-au fabricat generaţii din 8 modele diferite : Dacia 1100, Dacia 1300, Dacia Nova, Dacia SupeRNova, Dacia Solenza, Dacia Logan (cu versiunile berlină, break, furgon şi pick-up), Dacia Sandero şi Dacia Duster. În cadrul aceleiaşi uzine sunt produse piese şi colecţii de piese necesare asamblării gamei Global Access în alte uzine ale Groupe Renault din lume.

În prezent, 1 vehicul iese de pe banda de Montaj la fiecare 54 de secunde, iar peste 90% din producţia uzinei este exportată.

Dacia produce în România 350 000 de autoturisme pe an. La acestea se adaugă peste 500 000 de motoare şi aproximativ 500 000 de cutii de viteze, din care 80% merge la export prin intermediul Direcţiei Logistice Dacia şi a celui mai mare centru logistic al Alianţei Renault Nissan Mitsubishi, Alliance International Logistics Network (AILN).