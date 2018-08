Maşini second hand – ghidul complet al cumpărătorului

Achiziţia unei maşini second hand este întotdeauna o investiţie serioasă. Iar când vine vorba şi de siguranţa ta şi a familiei tale, trebuie să fii cât se poate de exigent cu lucrul în care îţi investeşti banii. În articolul ce urmează vom aborda următoarele subiecte:

De ce să alegi maşini second hand? Ce maşini second hand sunt recomandate? Maşini second hand din Germania? Alegerea unei maşini second hand de calitate La ce trebuie să fii atent atunci când cumperi o maşina second hand

De ce să alegi maşini second hand?

S-a constatat în urma studiilor făcute de către specialiştii în marketing auto că există două tipuri de motivaţii pe care se bazează decizia de achiziţie a unei maşini:

motivaţii emoţionale (e puternică, e roşie, e frumoasă, este model nou, este reprezentativă etc)

motivaţii raţionale (consum, impozit, valoare de revânzare, costuri de service, caracteristici tehnice)

Întotdeauna când discutam de o motivaţie raţională a actului de achiziţie a unui autovehicul căutăm de fapt să alegem o maşina pentru care să reuşim minimizarea costurilor de utilizare în condiţiile menţinerii nivelului de confort sau de reprezentativitate pe care ni le dorim.

În peste 90% din cazuri, indiferent de profilul de utilizare şi tipul autovehiculului, cumpărătorul câstiga semnificativ dacă la achiziţie maşina are între 3 şi 5 ani, un rulaj de până la 130.000 km şi o va utiliza pe o durată de până la 4 ani sau până la 200.000 km.

Ce maşini second hand sunt recomandate?

Alegerea unei maşini second hand este recomandat să se înscrie în preferinţele generale ale cumpărătorilor din România. Este mult mai uşor să vinzi o maşina second hand care este căutată şi cunoscută de câtre potenţialii cumpărători.

Conform DRPCIV în anul 2017 în România au fost înmatriculate de aproape 3 ori mai multe maşini second hand diesel decât pe benzina. De asemenea, în topul mărcilor preferate de români se regăsesc VW (deţine aproape un sfert din piaţă de maşini second hand), urmată de Opel, Ford, Audi şi BMW. Conform aceluiaşi raport românii preferă să înmatriculeze autovehicule care provin în primul rând din parcurile de maşini second hand din Germania.

Concluziile sunt simple: în România cel mai bine se vând maşinile second hand diesel ale producătorilor germani. Într-un top al celor mai vândute maşini second hand din România se regăsesc: Volkswagen Passat, Audi A4, Volkswagen Golf, Opel Astra.

Maşini second hand din Germania?

În România, există o piaţă auto puternică, unde se găsesc multe maşini la mâna a doua, însă foarte mulţi români preferă să-şi cumpere maşinile second hand din Germania.

Totuşi, dacă iei decizia să îţi iei o maşina din Germania sau din orice altă ţară europeană, trebuie să iei în calcul că va trebui să mergi până acolo cu trenul, autocarul sau avionul (deşi un zbor cu avionul te-ar putea duce la un preţ mai mare decât dacă ai lua maşina de aici) şi să te întorci la volanul noii tale maşini (ceea ce poate să fie foarte obositor şi de-a dreptul periculos, dacă nu ştii traseul). În plus, odată ajuns în România, va trebui să plăteşti înmatricularea şi alte taxe. În cazul achiziţiei de maşini second hand din Germania îţi recomandăm să ceri cartea de service originală şi certificatul DEKRA (cea mai mare companie de inspecţie auto din Germania).

Tot legat de preţ, trebuie să ştii că orice maşină, oricât ar fi de tunată, tot isi pierde din valoare pe masura ce “îmbătrâneşte”. Se consideră că se devalorizează cu până la 30% doar în primul an. Maşinile fabricate în Germania se devalorizeaza mai puţin în următorii ani comparativ cu maşinile din Italia sau Franţa, de exemplu.

Alegerea unei maşini second hand de calitate

Atunci când îţi alegi viitoarea maşina second hand trebuie să ai în vedere câteva elemente care să te asigure că faci alegerea corectă:

Istoric complet de service care să ateste că autovehiculul a fost corect întreţinut şi că rulajul înscris pe bord este cel real (în România doar aproximativ 20% din maşinile second hand vândute au istoric de service complet);

care să ateste că autovehiculul a fost corect întreţinut şi că rulajul înscris pe bord este cel real (în România doar aproximativ 20% din maşinile second hand vândute au istoric de service complet); Garanţie – aceasta este oferita doar de către dealerii autorizaţi de maşini şi, de obicei, acoperă o perioadă de 6 sau 12 luni. Nu vei primi niciodată garanţie din partea persoanelor particulare;

– aceasta este oferita doar de către dealerii autorizaţi de maşini şi, de obicei, acoperă o perioadă de 6 sau 12 luni. Nu vei primi niciodată garanţie din partea persoanelor particulare; Fişa tehnică – aceasta trebuie să conţină o verificare tehnică detaliată într-o unitate service autorizată şi rezolvarea problemelor identificate înainte de ofertarea maşinii;

În special în cazul maşinilor disponibile în afara ţarii unde distanţa face dificil de vizionat şi testat autovehiculul înainte de achiziţie, sunt frecvente cazurile în care starea reala a maşinii este net inferioara prezentării, lipsa garanţiei lăsând ca remedierea diverselor suprize neplăcute să rămână exclusiv în sarcina clientului prea încrezător în ofertele listate pe cunoscutele portaluri europene de specialitate

De aceea, atunci când doriţi o maşină rulată de calitate este de preferat să apelaţi la un dealer autorizat, capabil să vă prezinte un stoc relevant de maşini second hand de calitate, cu garanţie, istoric de service şi rulaj certificate.

La ce trebuie să fii atent atunci când cumperi o maşină second hand

Chiar dacă maşina prezintă istoric complet de service, garantie şi fişă tehnică, noi îţi recomandăm să treci peste entuziasmul şi nerăbdarea absolut fireşti pentru a nu regreta mai tarziu. Nu te grăbi şi nu te baza doar pe aspectul maşinii şi pe actele dealerului! Ia-ţi timpul necesar şi uită-te la tot, de la vopsea până la anvelope, centuri de siguranţă şi faruri. Inainte de achiziţia unei maşini second hand asigură-te că parcurgi următorul minim de verificări:

Kilometrajul. Media acoperită anual este între 15.000 şi 20.000 de km astfel încât, dacă cifra kilometrajului din bord este substanţial diferită de medie întreabă de ce. Poveştile cu bătrâna care a ţinut maşina în garaj sunt doar... poveşti. Kilometrajele ”umblate” nu mai sunt de mult o noutate. Suplimentar, poţi verifica kilometrajul înregistrat la ultimul service înregistrat în carnetul de service al maşinii.

Media acoperită anual este între 15.000 şi 20.000 de km astfel încât, dacă cifra kilometrajului din bord este substanţial diferită de medie întreabă de ce. Poveştile cu bătrâna care a ţinut maşina în garaj sunt doar... poveşti. Kilometrajele ”umblate” nu mai sunt de mult o noutate. Suplimentar, poţi verifica kilometrajul înregistrat la ultimul service înregistrat în carnetul de service al maşinii. Starea generală. Uită-te cu atenţie peste starea generală a maşinii, de sus în jos, pentru a căuta zgârieturi,deformări, îndoituri şi urme de rugină.

Uită-te cu atenţie peste starea generală a maşinii, de sus în jos, pentru a căuta zgârieturi,deformări, îndoituri şi urme de rugină. Reparaţiile. Verifică dacă există semne de reparaţii proaste, cum ar fi spaţiile mărite între panourile caroseriei .

Verifică dacă există semne de reparaţii proaste, cum ar fi spaţiile mărite între panourile caroseriei . Uleiul. Verifică uleiul ridicând joja pentru a vedea dacă nivelul este optim.

Verifică uleiul ridicând joja pentru a vedea dacă nivelul este optim. Motorul. Verifică motorul pentru a vedea dacă se găsesc semne de scurgere de ulei sau apă, precum şi pentru a analiza părţile din jur şi priveşte sub autovehicul pentru a identifica orice semne de scurgeri. Dacă vezi că motorul e prea curat, fără praf, este foarte posibil să fi fost spălat recent, tocmai pentru a ascunde urmele de scurgeri.

Verifică motorul pentru a vedea dacă se găsesc semne de scurgere de ulei sau apă, precum şi pentru a analiza părţile din jur şi priveşte sub autovehicul pentru a identifica orice semne de scurgeri. Dacă vezi că motorul e prea curat, fără praf, este foarte posibil să fi fost spălat recent, tocmai pentru a ascunde urmele de scurgeri. Luminile & sistemele electrice. Verifică funcţionarea tuturor butoanelor şi vezi dacă geamurile se deschid şi se închid cu uşurintă.

Verifică funcţionarea tuturor butoanelor şi vezi dacă geamurile se deschid şi se închid cu uşurintă. Anvelopele. Analizează integritatea lor şi gradul de uzură. Uzura să nu fie mai pronunţată spre exteriorul sau interiorul anvelopei.





Este o maşină sigură? Dacă vizual este totul în regulă, următorul pas este să faci un test drive pentru a vedea dacă maşina se conduce în condiţii de siguranţă. Fii atent la cum se simte maşina la frânări, viraje, accelerări şi drum denivelat. În tot acest timp, ascultă pentru a descoperi eventualele sunete ciudate, scârţâituri, trăncăneli, pocnituri etc. Dacă ţi se pare că ceva nu este în regulă cere o verificare la un service autorizat.

Îţi dorim succes în achiziţia maşinii second hand la care visezi!

Sursa foto: leasing-auto.com.ro