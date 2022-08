Jurnal de bord Dacia Jogger 100 ECO-G – săptămâna 1

În viziunea noastră, cel mai râvnit model Jogger este cel cu motorizarea 100 ECO-G, prin urmare pe acesta l-am ales din parcul Dacia pentru a vedea ce înseamnă să trăieşti cu acest model.

În ultimii ani modelele Dacia au devenit sinonime şi cu alimentarea dublă – cu benzină şi GPL. Este o soluţie tehnică care permite reducerea emisiilor fără a ”interacţiona negativ” cu preţul modelelor. Sunt soluţii tehnice care permit constructorului să rămână din punct de vedere al preţurilor în zona accesibilă. Accesul la tehnologie nouă este sinonimă cu o creştere a preţului. Nu este un secret faptul că în toamnă sunt şanse să vedem primul model hybrid de la Dacia, comercializarea acestuia fiind programată pentru 2023. Până atunci avem soloţia ECO-G pentru a fi mai verzi.

Sub capotă avem un propulsor de 999 cmc supraalimentat. Performanţele motorului, conform fişei tehnice, diferă atât de mult în funcţie de carburantul folosit încât ai impresia că maşina este echipată cu două motoare.

Dacă este folosită benzina pentru alimentare, vorbim despre 90 CP la 4.800 rpm şi un cuplu motor de 160 Nm disponibil tot la 2.100 rpm. Emisiile sunt de 134 g/km CO2 conform ciclului de măsurare WLTP, iar viteza maximă de 172 km/h. Dacă motorul este alimentat cu GPL, vorbim despre o putere de 100 CP la 4.600 rpm şi un cuplu motor de 170 Nm la 2.000 rpm. Emisiile sunt de 118 g/km CO2 conform aceluiaşi ciclu de măsurare, iar viteza maximă este de 175 km/h. Ceea ce oferă Dacia este un sistem de fabrică, unul care beneficiază de garanţie, evident există o mapare specială pentru motor în clipa în care se selectează GPL-ul drept carburant.

Nu este prima întâlnire cu această motorizare ECO-G, doar că atunci era sub capota unui Logan. De această dată avem un model uşor mai durduliu, un plus de 170 kg la gol în dreptul acestui Jogger comparativ cu un Logan. La capitolul performanţe vorbim despre o viteză maximă de 175 km/h, Loganul se laudă cu 186 km/h. Iar de la 0 la 100 km/h se ajunge în 12,3 secunde. În altă ordine de idei, cred că ar trebui să visăm mai puţin la sute de cai putere şi sprinturi până la 100 km/h în timpi ireali şi să fim mai cumpătaţi pe drumurile publice.

O primă săptămână în care am utilizat doar gazul pentru alimentare. Nu pot spune că am fost extrem de amabil cu ea, chiar am forţat nota să văd cam pe unde se poate situa consumul maxim pe GPL. Aşadar navigat prin Bucureşti la cele mai amabile ore, atunci când mai mult stai în trafic decât rulezi, secţiuni de autostradă cu maşina uşor încărcată şi rulat la pas pe circuit... pentru că Jogger s-a calificat şi ca maşină de logistică pentru câteva zile petrecute pe MotorPark Adâncata.

În total am rulat într-o săptămână cu un plin de GPL cam 350 km. Cei drept, maşina a stat două zile în curtea celor de la Land Rover cât timp am testat noul Range Rover, test drive ce a putut fi citit în săptămânalul Weekend Adevărul. Consumul mediu a fost undeva între 12,5 şi 12,8 litri. Cum preţul gazului este cam la jumătate din preţul benzinei, cu o medie de 4,10 lei (cei 50 de bani nu vor fi eterni), rezultă o echivalare la un consum de 6-6,5 litri de benzină, ceea ce ar fi o valoare foarte bună. Probabil veţi ridica o sprânceană când veţi vedea că Dacia anunţă un consum mediu pe GPL de 7,8 litri. Până la cei 12,5 litri obţinuţi în prima săptămână este cale lungă, dar şi regimul de utilizare nu are nicio legătură cu ciclul WLTP de testare. Pregătim şi evadări liniştite la drum lung pentru acest Jogger pentru a avea o imagine cât mai fidelă asupra consumului.

O bilă albă pentru aerul coniţionat, când ai +40 grade afişat pe bord... nu vrei să te topeşti la volan...

Fişa tehnică – Dacia Jogger Expression 100 ECO-G

Motor – benzină, L3, 999 cmc, 100 CP @ 4.600 rpm, 170 Nm@ 2.000-3.500 rpm / Transmisie – cutie manuală cu 6 rapoarte, tracţiune / Performanţe – 175 km/h v. max, 0-100 km/h în 12,3 secunde / Portbagaj – de la 708 până la 1.819 litri / Rezervor – 50 litri benzină, 40 litri GPL / Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.547/1.784/1.632, ampatament – 2.897 / Consum mediu declarat GPL – 7,8 l/100 km / Preţ model testat – 17.950 euro cu TVA inclus