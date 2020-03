FOTO Opel Corsa-e promite o autonomie de 337 km

Opel este unul dintre constructori care pune umărul la popularizarea electromobilităţii. Cu ajutorul celei de-a şasea generaţii Corsa, Opel oferă în premieră o versiune electrică cu o autonomie de până la 337 km (WLTP).

Bateria de 50 kWh poate fi încărcată rapid până la 80% din capacitate în 30 de minute. Modelul Corsa-e este pregătit pentru toate opţiunile de încărcare: prin staţie de încărcare cu montare pe perete, încărcare de mare viteză sau prin cablu pentru prize de uz casnic, iar pentru baterie este oferită o garanţie de opt ani/160.000 km.

GALERIE FOTO

Şoferii Corsa-e pot alege dintre trei moduri de conducere: Normal, Eco şi Sport. Modul Sport sporeşte dinamica de conducere, cu o scădere moderată a autonomiei. În modul Eco, şoferul este ajutat să obţină o autonomie mai mare. Modelul este echipat cu un motor electric de 100 kW (136 cp) şi unui cuplu maxim instantaneu de 260 Nm. Modelul Corsa electric are nevoie de numai 2,8 secunde pentru a accelera de la zero la 50 km/h sau de numai 8,1 secunde de la zero la 100 km/h. Viteza maximă, de 150 km/h, este controlată electronic

Corsa-e „Selection” oferă deja un sistem automat de climatizare cu telecomandă, frână de parcare electrică şi funcţia de pornire fără cheie, sistemul de infotainment Multimedia Radio cu ecran color tactil de 7" compatibil cu Apple CarPlay şi Android Auto şi un post de conducere digitalizat. Sisteme precum sistemul de avertizare privind o coliziune frontală cu frânare automată de urgenţă şi detectarea pietonilor, asistentul activ pentru menţinerea benzii de circulaţie, sistemul de recunoaştere a indicatoarelor rutiere şi tempomatul sun, de asemenea în echiparea de serie. Edition este următoarea variantă, cu nivel de echipare superior. Pentru Corsa-e First Edition echipamentul standard include faruri LED, jante din aliaj uşor de 17" şi volanul îmbrăcat în piele.

Corsa-e utilizează o pompă de căldură pentru a încălzi şi răcori interiorul. O pompă de căldură este mai eficientă decât sistemul de încălzire, ventilaţie şi aer condiţionat convenţional şi necesită mai puţină energie de la baterie, în avantajul autonomiei de conducere.

Tehnologiile şi sistemele de asistenţă întâlnite de obicei în segmentele de piaţă superioare îşi fac debutul în cadrul modelului Corsa-e. Dotările de top includ farurile adaptive cu funcţie anti-orbire IntelliLux LED matrix, pe care Opel le oferă pentru prima dată în segmentul de autovehicule de mici dimensiuni. Cele opt segmente de LED-uri, controlate de camera frontală de înaltă rezoluţie de ultimă generaţie, adaptează în mod continuu fasciculul luminos la fiecare situaţie din trafic şi din mediul înconjurător. Modelul Corsa-e este de asemenea disponibil, opţional, cu lumini LED deosebit de eficiente, care economisesc energie în proporţie de peste 80% comparativ cu cele cu halogen, fără a compromite luminozitatea: dimpotrivă, datorită unei tehnologii speciale a reflectorului, farurile LED oferă o iluminare de top.

Datorită noii camere video frontale de înaltă tehnologie, sistemul de recunoaştere a indicatoarelor rutiere detectează o gamă largă de informaţii suplimentare, cum ar fi indicatoarele rutiere cu LED. Pe ecran sunt afişate, de asemenea, limitele de viteză memorate în sistem.

Tempomatul pe bază de radar şi sistemul flank-guard pe bază de senzori debutează în cadrul noului model Corsa. Dacă autovehiculul părăseşte neintenţionat banda, asistentul pentru menţinerea benzii de circulaţie efectuează o corecţie uşoară a direcţiei. Când sistemul de asistenţă activă a conducerii este activat, autovehiculul este menţinut pe centrul benzii de circulaţie. Tempomatul adaptiv menţine o anumită distanţa faţă de autovehiculul din faţă, utilizând senzorii radar şi cei ai camerelor. Sistemul oferă o funcţie suplimentară stop/start, frânând autovehiculul până la oprire şi poate urmări autovehiculul din faţă în cazul unor blocaje în trafic. Sunt disponibile sisteme precum monitorizarea unghiului mort şi o varietate de sisteme de asistenţă la parcare.

Noua gamă de sisteme de infotainment, ce include Multimedia Navi cu ecran color tactil de 7" şi vârful de gamă Multimedia Navi Pro cu ecran color tactil de 10", asigură o conectivitate de excepţie pentru şofer şi pasageri. Corsa-e oferă, de asemenea, noul serviciu „OpelConnect”. Funcţii utile, precum navigaţie live cu informaţii în timp real din trafic şi legătura directă cu serviciul de asistenţă rutieră şi eCall, oferă şoferului şi pasagerilor mai multă linişte sufletească. Cu funcţia de control de la distanţă al autovehiculului electric, clienţii pot verifica nivelul de încărcare, pot seta timpii de încărcare, încălzirea sau răcorirea interiorului înainte de a urca la bord, cu ajutorul aplicaţiei „myOpel” de pe un smartphone compatibil. Aplicaţia „Free2Move”, pe lângă faptul că oferă o imagine de ansamblu a staţiilor de încărcare publice disponibile şi informaţii suplimentare, permite şi efectuarea plăţii.

Preţuri Opel Corsa-e

Opel Corsa-e-Edition – 29.600 euro cu TVA

Opel Corsa-e-Elegance – 31.200 euro cu TVA