Ford dezvăluie noua generaţie a SUV-ului Kuga: primul model Ford care oferă propulsie mild-hybrid, plug-in hybrid şi full-hybrid

Noua generaţie Kuga oferă sisteme şi mai intuitive de confort şi de asistenţă a şoferului, dându-le ocazia pasagerilor să rămână conectaţi în timpul călătoriilor. Lista de tehnologii sofisticate include un modem FordPass Connect integrat, o zonă de încărcare wireless a telefonului şi sistemul de infotainment Ford SYNC 3, sprijinit de un ecran tactil central cu diagonala de 8 inch. Un pachet audio premium B&O Sound System garantează o experienţă acustică de înaltă calitate, iar noul instrumentar de bord digital “true colour” cu diagonala de 12.3 inch este mai intuitiv şi mai lizibil.

Noile tehnologii care permit oprirea şi repornirea automată în traficul aglomerat, recunoaşterea indicatoarelor rutiere de limitare a vitezei şi centrarea maşinii pe mijlocul benzii îi ajută pe şoferi să negocieze situaţiile aglomerate din trafic şi rularea pe autostradă cu mai multă încredere decât până acum, în timp ce farurile care anticipează virajele şi se adaptează în funcţie de indicatoare contribuie la o vizibilitate mai bună pe timp de noapte. Tehnologia Head-Up Display îl ajută pe cel de la volan să rămână cu privirea pe şosea, în timp ce a doua generaţie a sistemului de asistenţă la parcare permite manevre complet automatizate de parcare prin simpla apăsare a unui buton.

Noul Ford Kuga este a treia generaţie a SUV-ului de clasă compactă pe care Ford l-a lansat pe piaţă din 2008. În acest timp, Ford a vândut mai mult de un milion de unităţi Kuga.

Noua generaţie Kuga este primul SUV construit pe platforma globală C2, care determină un nivel aerodinamic superior pentru un consum îmbunătăţit şi o masă proprie care scade cu până la 90 de kilograme în comparaţie cu versiunile de motorizare echivalente modelului precedent. În plus, noua arhitectură este concepută pentru a perfecţiona performanţele la impact şi oferă o rigiditate torsională cu 10% mai mare care permite un comportament dinamic mai bun şi un rafinament ridicat. Adiţional, spaţiul interior este mai mare, în timp ce designul exterior rămâne unul dinamic şi expresiv.

Plaja largă de opţiuni include execuţii diferite pentru variantele Kuga Vignale, ST-Line şi Titanium, fiecare oferind un caracter unic care reflectă personalităţile proprietarilor.

Cu un design contemporan şi încrezător, Kuga Titanium este reprezentativ pentru calitatea şi dotările de top care vor fi oferite clienţilor la nivel european. Printre trăsăturile esenţiale se numără un scut şi un difuzor aerodinamic posterior sport, oglinzi, bandouri laterale şi mânere ale uşilor vopsite în culoarea caroseriei, lumini de zi LED şi jante standard de 17 inch sau opţionale de 19 inch.

Versiunea elevată Kuga Vignale pune la dispoziţie elemente exclusive şi o atenţie meticuloasă la detalii, oferind ornamente Vignale exclusiviste precum finisajele din aluminiu satinat pentru barele longitudinale de pe plafon, pentru zona inferioară a spoilerelor şi pentru protecţiile laterale ale uşilor. De asemenea, această versiune dispune de un design elegant pentru spoilerele faţă şi spate, alături de o grilă frontală cromată caracteristică variantelor Vignale şi de ţevi de evacuare duble. Jantele standard au diametrul de 18 inch, clienţii putând opta pentru variante de 19 sau 20 de inch. Interiorul este şi el îmbunătăţit prin scaunele Windsor cu tapiţerie din piele care prezintă un design exclusiv Vignale cu tipar hexagonal, prin volanul încălzit îmbrăcat în piele şi prin covoraşele premium din velur.

Kuga ST-Line primeşte un design inspirat din gama modelelor Ford Performance, elementele estetice incluzând spoilere şi pasaje ale aripilor vopsite în culoarea caroseriei. Grila frontală, scutul frontal, difuzorul de aer posterior şi barele longitudinale de pe plafon sunt finisate într-o nuanţă neagră. Un eleron de dimensiuni apreciabile, jantele standard de 18 inch (opţional de 19 inch) şi ţevile duble de evacuare completează caracterul sportiv al acestei versiuni. La interior, plafonul este tapiţat într-o nuanţă închisă, scaunele cu design exclusiv ST-Line oferă cusături contrastante de culoare roşie, iar pedalierul din aliaj, volanul cu partea inferioară teşită şi covoraşele şi pragurile ST-Line reflectă personalitatea performantă a maşinii.

Noua generaţie Kuga este oferită în 12 nuanţe exterioare, inclusiv noile vopseluri metalice Diffused Silver şi Sedona Orange. Blue Panther, o nuanţă nouă disponibilă exclusiv pe versiunile Vignale, se alătură finisajelor premium triplu-strat precum Lucid Red sau Star White perlat.

Diversitate fără precedent a sistemelor de propulsie

După ce Ford a anunţat la începutul acestui an că fiecare model al mărcii începând cu noul Focus va include cel puţin o opţiune electrificată, noua generaţie Kuga devine primul model Ford care va fi oferit în versiuni plug-in hybrid, mild-hybrid şi full-hybrid.

Kuga Plug-In Hybrid: Disponibil încă din momentul lansării, noul Kuga Plug-In Hybrid oferă autonomia şi libertatea permise de un motor tradiţional cu combustie internă, alături de eficienţa şi rafinamentul unui motor electric.

Arhitectura power-split combină un motor pe benzină de 2.5 litri cu patru cilindri care funcţionează în ciclu Atkinson, un motor electric/generator şi o baterie Litiu-Ion de 14.4 kWh pentru a produce 225 de cai putere. Primul hibrid plug-in pe care Ford îl propune pe piaţa europeană va putea oferi o autonomie de peste 50 de kilometri în modul de rulare pur electric. Consumul anticipat este de 1.2 litri/100 km, iar emisiile de 29 de grame CO2/km*.

Bateria poate fi încărcată printr-o mufă de alimentare localizată în zona aripii faţă şi este realimentată automat în mers cu ajutorul tehnologiei încărcării regenerative, care captează energia cinetică în mod normal pierdută în momentul frânării. Se anticipează că va fi nevoie de circa 4 ore pentru ca bateria să poată fi încărcată complet printr-o priză externă de 230 de volţi.

Şoferul poate să decidă când şi cum utilizează energia electrică stocată în baterie cu ajutorul modurilor EV Auto, EV Now, EV Later şi EV Charge. În momentul în care bateria atinge cel mai coborât punct de descărcare, Kuga comută automat pe modul EV Auto, pentru o eficienţă optimizată, suplimentând puterea motorului pe benzină cu asistenţă din partea motorului electric prin utilizarea energiei captate.

Kuga EcoBlue Hybrid: Noul Kuga EcoBlue Hybrid îmbunătăţeşte motorul diesel Ford EcoBlue de 2.0 litri şi 150 CP pentru un nivel şi mai ridicat de eficienţă la nivelul consumului de carburant. Tehnologia mild-hybrid implică un starter/generator integrat antrenat pe curea (BISG) care înlocuieşte alternatorul clasic, permiţând recuperarea şi depozitarea energiei generate în timpul decelerării şi încărcarea unui pachet de baterii Litiu-Ion de 48 de volţi răcit cu aer. BISG se comportă şi ca un motor, utilizând energia stocată pentru a oferi un plus de cuplu, dar alimentând totodată şi sistemele electrice auxiliare ale maşinii.

Sistemul de 48 de volţi permite, de asemenea, ca tehnologia Start-Stop de pe noul Kuga să opereze în mai multe situaţii şi contexte pentru o eficienţă mai bună, acest lucru contribuind la un nivel anticipat al emisiilor de 132 de grame CO2/km şi la un nivel al consumului de 5.0 litri/100 km.

Kuga Hybrid: Această versiune utilizează un sistem de propulsie hibrid cu auto-încărcare care permite rularea pur electrică şi combină un motor pe benzină de 2.5 litri care funcţionează în ciclu Atkinson cu un motor electric, un generator, o baterie Litiu-Ion şi o transmisie automată de tip power-split dezvoltată de Ford. Kuga Hybrid va fi disponibil în 2020 cu tracţiune pe puntea faţă şi cu sistemul Ford Intelligent All-Wheel Drive, bifând cifre anticipate de consum de 5.6 litri/100 km şi emisii de 130 de grame CO2/km.

Clienţii noii generaţii Kuga pot să aleagă, de asemenea, dintr-o gamă de motoare EcoBoost pe benzină şi EcoBlue diesel.

Kuga EcoBlue: Motorul EcoBlue de 2.0 litri şi 180 CP anticipează un consum minim de 5.7 litri/100 km şi emisii de 150 de grame CO2/km. Eficienţa la nivelul consumului de combustibil este îmbunătăţită cu ajutorul unui sistem de admisie integrat cu canale de admisie “oglindă” polizate care optimizează fluxul de aer şi printr-un turbocompresor cu inerţie redusă. Sistemul de injecţie de înaltă presiune este mai fin, mai silenţios şi mai precis. Tratamentul catalitic selectiv contribuie la reducerea emisiilor NOX. Lista celorlalte inovaţii care reduc frecările în motorul EcoBlue de

Motorul Ford EcoBlue de 1.5 litri are 120 CP şi se anticipează că acesta va oferi un consum minim de 4.8 litri/100 km şi emisii de 127 de grame CO2/km.

Kuga EcoBoost: Motorul EcoBoost de 1.5 litri este oferit în versiuni de 120 CP şi 150 CP. Consumul minim anticipat este de 6.5 litri/100 km, în timp ce emisiile ajung la 149 de grame CO2/km cu ajutorul primului sistem de dezactivare a cilindrilor implementat pe un motor cu trei cilindri. Tehnologia permite oprirea automată a unuia dintre cilindri atunci când nu e nevoie de întreaga capacitate a motorului, aşa cum se întâmplă în rularea liberă (coasting) sau la viteze de croazieră. Sistemul poate activa sau dezactiva unul dintre cilindri în 14 milisecunde – de 20 de ori mai repede decât timpul de care are nevoie un om pentru a clipi – fără niciun compromis la nivel de performanţe sau rafinament.

Noua transmisie cu opt trepte dezvoltată de Ford asigură schimburi foarte rapide ale treptelor şi este dezvoltată pentru a optimiza şi mai mult consumul de carburant şi performanţele de top. Disponibilă împreună cu motorul 1.5 EcoBlue de 120 CP şi 2.0 EcoBlue de 180 CP, aceasta utilizează:

Sistemul Adaptive Shift Scheduling, care monitorizează stilul de condus al fiecărui şofer pentru a optimiza momentul schimbării de treaptă. Sistemul poate identifica urcările de rampă, coborârile de pantă şi abordările sportive ale virajelor, ajustând momentul schimbărilor de viteze pentru a oferi o experienţă mai stabilă, mai implicată şi mai rafinată.

Adaptive Shift Quality Control, care analizează informaţiile venite dinspre vehicul şi dinspre mediul înconjurător pentru a ajusta presiunea din ambreiaj cu scopul de a dezvolta schimbări line de treaptă în mod consistent. Tehnologia poate regla şi gradul de fineţe al schimbărilor de treaptă pentru a se potrivi cu diferitele stiluri de condus.

Motorul EcoBlue de 2.0 litri şi 180 CP al noii generaţii Kuga este asociat cu sistemul Ford Intelligent All-Wheel Drive şi optimizează cuplul la turaţii joase, zgomotele generate şi vibraţiile, oferind în acelaşi timp o acceleraţie fluidă şi lineară care duce la o experienţă de şofat mai confortabilă.

Kuga oferă în premieră, de asemenea, tehnologia Drive Modes, care le permite şoferilor să adapteze răspunsul pedalei de acceleraţie, comportamentul transmisiei automate, servodirecţia asistată electronic şi caracteristicile sistemului de control al tracţiunii pentru a se potrivi cu situaţia dinamică a momentului.

Pe lângă modurile Normal, Sport şi Eco, modul Slippery le oferă celor de la volan un nivel superior de încredere pe suprafeţele cu aderenţă redusă, aşa cum sunt zăpada sau gheaţa. Modul Deep Snow/Sand ajută la păstrarea inerţiei pe suprafeţele moi şi deformabile.

Noul Ford Kuga face ca tractarea să fie mult mai facilă, indiferent că e vorba de remorci mici sau de rulote mari, cu ajutorul a două soluţii inovative şi cu o capacitate de tractare de până la 2.250 de kilograme, în funcţie de sistemul de propulsie ales. Un cârlig de remorcare retractabil operat electric poate fi controlat cu ajutorul butonului localizat convenabil în zona portbagajului. O apăsare aduce cârligul din poziţia ascunsă în poziţia de tractare. O a doua apăsare a butonului trimite cârligul de remorcare înapoi în poziţia ascunsă sub vehicul. În plus, o bară de tractare demontabilă este şi ea disponibilă şi poate fi montată uşor. Când nu este utilizat, cârligul poate fi depozitat în portbagaj.

Confort, spaţiu şi flexibilitate

Confortul, spaţiul şi flexibilitatea sunt elemente-cheie ale experienţei pe care o vor avea pasagerii mai rafinatului Kuga, care acum oferă un spaţiu-record în segment pe cel de-al doilea rând de scaune.

Noua generaţie Kuga este cu 44 de milimetri mai lată şi cu 89 de milimetri mai lungă decât modelul înlocuit, iar ampatamentul a crescut şi el cu 20 de milimetri. În interior, acest lucru se traduce în partea din faţă printr-o lăţime portieră-portieră cu 43 de milimetri mai mare şi cu o distanţă între extremităţile laterale ale scaunelor mai mare cu 57 de milimetri. În acelaşi timp, pasagerii din spate beneficiază de îmbunătăţirea cu 20 de milimetri a lăţimii portieră-portieră, respectiv cu 36 de milimetri a distanţei dintre extremităţile laterale ale scaunelor. În ciuda unei înălţimi mai mici cu 20 de milimetri faţă de modelul înlocuit, noua generaţie Kuga oferă un spaţiu vertical cu 13 milimetri mai mare pentru pasagerii locurilor din faţă şi cu 35 de milimetri pentru pasagerii celor din spate.

Pentru pasagerii care călătoresc pe locurile posterioare, Kuga pune la dispoziţie scaune laterale încălzite, întregul modul de scaune putând fi glisat spre spate pentru un spaţiu pentru genunchi inegalabil în segment: 1035 de milimetri. În acelaşi timp, glisarea spre faţă a banchetei creşte capacitatea de încărcare a portbagajului cu 67 de litri. Există şi o funcţie de rabatare rapidă a scaunelor posterioare, care oferă un spaţiu suplimentar plat de încărcare.

Ford Kuga este oferit în premieră cu modemul integrat FordPass Connect, care transformă vehiculul într-un hotspot WiFi mobil la care se pot conecta în acelaşi timp până la 10 dispozitive. Pe lângă faptul că îi ajută pe şoferi să plănuiască itinerarii mai rapide şi mai puţin solicitante cu actualizări Live Traffic prin sistemul de navigaţie şi că le oferă pasagerilor posibilitatea de a accesa stream-uri audio sau video, FordPass Connect permite accesul la o gamă largă de funcţionalităţi prin aplicaţia de mobil FordPass:

Localizarea maşinii (Vehicle Locator) le va oferi posesorilor posibilitatea de a-şi găsi imediat maşina în parcările aglomerate ale mall-urilor.

Statusul maşinii (Vehicle Status) permite oricând verificarea prin internet a nivelului combustibilului, a stării sistemului de alarmă, a duratei de viaţă a uleiului de motor şi altele.

Încuiere/Descuiere uşi (Door Lock Unlock) pentru acces de la distanţă în maşină.

Start de la distanţă (Remote Start), facilitate dedicată versiunilor echipate cu transmisia automată cu 8 trepte**.

eCall, sistem care apelează automat serviciul de urgenţă în cazul unui accident major şi le permite ocupanţilor maşinii să rămână conectaţi cu operatorii prin apăsarea butonului SOS aflat pe consola de pe plafon.

Noul instrumentar digital LCD cu diagonala de 12.3 inch este primul din industrie care utilizează tehnologia free-form pentru a permite margini superioare curbate, rezultatul fiind un design interior unitar. Soluţia free-form integrează circuitele în ecran, permiţându-le designerilor să modeleze display-ul în forme atipice care ies din tiparul tradiţionalului design dreptunghiular.

În plus, instrumentarul digital “true colour” pe 24 de biţi generează imagini mai intuitive şi pictograme detaliate la înaltă rezoluţie afişate prin utilizarea întregului spectrul de culori, lucru care le face mai strălucitoare, mai lizibile şi mai puţin obositoare pentru ochi.

Sistemul Active Noise Control îmbunătăţeşte rafinamentul din habitaclu utilizând trei microfoane aşezate strategic în cabină care monitorizează zgomotele motorului resimţite la interior. Sistemul direcţionează un flux audio de frecvenţă opusă prin sistemul audio pentru a elimina orice zgomot nedorit generat de motor sau de transmisie. Această tehnologie este standard pe Kuga Plug-In Hybrid Vignale, Kuga EcoBlue Hybrid şi Kuga 2.0 EcoBlue Vignale şi contribuie la un nivel superior de silenţiozitate la nivelul interiorului.

Tehnologii care inspiră încredere

Tehnologiile sofisticate grupate în pachetul Ford Co-Pilot360 îmbunătăţesc nivelul de protecţie în caz de accident, experienţa de şofat şi uşurează manevrele de parcare. Acestea sunt concepute pentru a transforma timpul petrecut la volan într-o experienţă mai confortabilă, mai sigură şi mai uşoară.

Un debut absolut în gama Ford este cea a sistemului de păstrare a benzii de rulare (Lane-Keeping System) cu monitorizare a unghiului mort (Blind Spot Assist).

Alt sistem îmbunătăţit este tehnologia de asistenţă pre-coliziune cu depistare a pietonilor şi cicliştilor (Pre-Collision Assist with Pedestrian and Cyclist Detection), căreia îi este adăugată o funcţionalitate suplimentară în intersecţii. Acum, sistemul poate acţiona automat frânele pentru a evita sau a limita efectele accidentelor dacă şoferul virează în faţa unei maşini care se apropie şi tehnologia detectează o coliziune iminentă.

Tempomatul Adaptiv cu Oprire-Pornire, recunoaşterea indicatoarelor rutiere de limitare a vitezei şi centrarea pe mijlocul benzii de rulare (Adaptive Cruise Control (ACC) with Stop & Go, Speed Sign Recognition and Lane-Centring) ajută vehiculul să păstreze o distanţă de siguranţă faţă de maşinile din faţă şi reduce stresul în timpul drumurilor lungi în trafic uşor păstrând vehiculul pe centrul benzii de rulare.

Tehnologia de centrare a maşinii pe mijlocul benzii monitorizează marcajele de pe şosea şi poate aplica impulsuri uşoare, dar perceptibile asupra direcţiei pentru a ajuta maşina să rămână pe centrul benzii atunci când Tempomatul Adaptiv (ACC) este activat. Concepută pentru a ajuta şoferii la viteze de până la 200 de km/h, tehnologia este sprijinită şi de intervenţie acustică şi vizuală dacă sistemul detectează lipsa oricărei acţiuni a şoferului asupra volanului.

Kuga este primul SUV Ford prezentat în Europa ce oferă tehnologia Head-up Display (HUD), care îi ajută pe şoferi să-şi păstreze privirea concentrată către şosea prin proiecţia unor informaţii utile în câmpul vizual al acestora. Sistemul maximizează eficienţa, oferind unul dintre cele mai largi câmpuri vizuale disponibile pe sistemele HUD în Europa: 6 pe 2.5 grade. Sistemul este, de asemenea, unul dintre cele mai eficiente vizual dintre cele disponibile pe piaţă, luminozitatea sa fiind ajustabilă în 16 trepte, până la 10.000 de candele pe metru pătrat.

O serie de filtre speciale aplicate pe ecranul retractabil din policarbonat transformă sistemul HUD al noului Ford Kuga într-unul dintre primele care pot fi citite foarte uşor de şoferii care poartă ochelari cu lentile polarizate.

