CrossClimate+ şi Alpin6 - cea mai recentă generaţie de anvelope de iarnă Michelin

Anvelopele Michelin ALPIN6 sunt proiectate pentru a face faţă condiţiilor severe de iarnă. Oferă siguranţă şi tracţiune excelente în condiţii de iarnă, atât pe carosabil umed, cât şi pe zăpadă şi au o longevitate crescută care durează, în medie, cu 20% mai mult.

Anvelopa de iarna Michelin oferă performanţă de vârf atunci când este nouă, dar îşi demonstrează cu adevărat superioritatea atunci când este rulată. Testele efectuate de TÜV SÜD au demonstrat că Alpin6 rulată se opreşte cu 5,9 metri mai repede pe zăpadă decât media concurenţilor şi, de asemenea, are o mai bună tracţiune în pantele alunecoase.

Performanţa anvelopei se datorează tehnologiilor Michelin Evergrip: profil evolutiv al benzii de rulare - canelurile apar şi se lărgesc pe măsură ce anvelopa se uzează, compuşi multistrat de ultimă generaţie care oferă performanţă ridicată în condiţii de iarnă şi stimulează tracţiunea şi aderenţa mărită pe zăpadă

Anvelopa nu are un indicator de uzură de 4 mm, ci are o viaţă extinsă până la uzarea maximă a benzii de 1,6 mm. În plus, deţine o nouă treaptă - indicator de uzură care oferă posibilitatea de a citi cu uşurinţă procentul dintre caneluri la 75%, 50% şi 25%.

Alpin6 este parte din gamă de produse Michelin cu "Performanţă de lungă durată" - anvelope care sunt "sigure atunci când sunt noi şi sigure atunci când sunt rulate".

Michelin CrossClimate+ combină cele mai bune tehnologii ale anvelopelor de vară şi de iarnă şi oferă siguranţă ridicată de la primul, la ultimul kilometru, având totodată şi nivel foarte ridicat de longevitate. Michelin CrossClimate+ are performanţe excelente de frânare pe carosabil uscat, dar şi pe carosabil umed şi totodată oferă tracţiune excelentă pe zăpadă.

Tracţiunea unei anvelope noi Michelin CrossClimate+ pe zăpadă este similară celei a anvelopelor all-season premium. Tracţiunea pe zăpadă a unei anvelope rulate, în stadiu intermediar, este similară cu cea a anvelopelor all-season premium. De la primul până la ultimul kilometru, performanţele sale se schimbă foarte puţin, în timp ce performanţele anvelopelor concurente scad semnificativ.

Performanţele anvelopei, atât pe timp de vară, cât şi în condiţii de iarnă, este asigurată de: