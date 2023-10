La 19 octombrie, cercetătorii au descoperit tratamentul care vindecă TBC. Este ziua în care au murit Mihail Sadoveanu și Victor Babeș VIDEO

La 19 octombrie 1943, cercetătorii au izolat Streptomicina, primul antibiotic care vindecă tuberculoza. În anul 1961 a murit Mihail Sadoveanu, iar în 2003, Maica Tereza a fost beatificată de Papa Ioan Paul al II-lea.

1745: a murit Jonathan Swift, scriitor englez

Jonathan Swift a fost un scriitor englez, unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai realismului din prima perioadă a iluminismului englez.

Swift a devenit cunoscut mai ales prin opera sa satirică "Gulliver's Travels" ("Călătoriile lui Gulliver", 1726).

"Călătoriile lui Gulliver" (1726), cu titlul complet "Călătorii în mai multe țări îndepărtate ale lumii", este un roman fantezist în patru părți, aspră satiră la adresa societății engleze din acel timp. În această operă sunt descrise aventurile naivului Gulliver în timpul călătoriilor în țara piticilor "Lilliput", în țara uriașilor "Brobdingnag", precum și pe insula zburătoare "Laputa", ai cărei locuitori, interesați numai de probleme științifice, au pierdut complet simțul realității. Cartea a patra - în fine - îl conduce pe erou în țara cailor "Houyhnhnms", ființe înțelepte și cu mult bun simț, spre deosebire de "Yahoo", un fel de oameni-maimuță, ființe brutale și arierate mintal.

1813: a avut loc Bătălia Națiunilor

Armata franceză condusă de Napoleon Bonaparte a fost înfrântă de armatele Rusiei, Prusiei, Austriei și Suediei în Bătălia de la Leipzig, supranumită Bătălia Națiunilor.

Cele trei zile de lupte s-au încheiat cu victoria decisivă a Coaliției, Napoleon văzându-se obligat să se retragă în Franța. Pe lângă cei aproape 70.000 de morți, răniți, dispăruți și prizonieri, francezii l-au pierdut și pe prințul polonez Poniatowski, Mareșal al Franței. Coaliția a pierdut la rândul său un număr mare de oameni, dar victoria sa a fost incontestabilă.

1862: s-a născut Auguste Lumière, inventator francez

Auguste Lumière și fratele său Louis Lumière sunt considerați inventatorii primului aparat de filmat și a primului aparat de proiecție cinematografică. Primul aparat „cinematograf” al fraților Lumière folosit la filmat și la proiecție (alăturându-i-se o sursă de lumină).

Frații au declarat la început că „cinematograful este o invenție fără viitor” și au refuzat să-i vândă invenția lui Georges Méliès, însă viitorul a fost altul. Cinematograful s-a dezvoltat devenind atât o nouă artă, cât și o nouă industrie.

1908: s-a născut Dumitru Almaș, prozator și istoric român

Dumitru Almaș a fost un prozator, istoric, scriitor, publicist și profesor universitar român, autor de romane istorice și de biografii romanțate. A inițiat în 1967 și a condus, ca redactor șef, revista „Magazin istoric”, până în anul 1971.

1926: a murit Victor Babeș, bacteriolog și morfopatolog român, fondator al școlii românești de Microbiologie

Victor Babeş a început să studieze Arta Dramatică, la Budapesta. Moartea surorii sale, Alma, provocată de tuberculoză, la o vârstă tânără, l-a determinat să abandoneze studiile începute şi să se înscrie la Medicină.

A urmat cursurile Facultăţii de Medicină din Budapesta şi Viena. A luat doctoratul în medicină la Viena în anul 1878. În 1881 a primit o bursă şi a plecat la Paris şi la Berlin, unde a lucrat cu cei mai importanţi profesori ai vremii: Cornil, Pasteur, Virchow, Koch şi alţii. A continuat să studieze alături de mari profesori de la Munchen, Heidelberg şi Strassbourg până în 1886. În 1885 este numit profesor de histopatologie la Facultatea de Medicină din Budapesta. În acelaşi an a publicat la Paris, împreună cu savantul André-Victor Cornil primul tratat complet de bacteriologie din lume.

În 1887 se mută la Bucureşti, ca profesor la catedra de bacteriologie. A ocupat această funcţie până în anul 1926. Tot în anul 1887, s-a înfiinţat, prin Legea nr. 1197, Institutul de Bacteriologie şi Patologie, condus de Victor Babeş şi care avea în viitor să îi poarte numele (Institutul „Victor Babeş”).

În 1913 a preparat un vaccin antiholeric pentru a combate epidemia de holeră care izbucnise în rândurile Armatei Române, care se afla în campania din cel de-al Doilea Război Balcanic în Bulgaria.

A introdus vaccinarea antirabică în România, la numai trei ani de la iniţierea acesteia de către Louis Pasteur.

Un alt preparat care a salvat foarte multe vieţi a fost serul antidifteric. A desfăşurat activitate amplă în cercetarea pelagrei, tuberculozei, febrei tifoide şi a leprei.

A murit la 19 octombrie 1926, la Bucureşti. Mormântul lui este la Institutul „Cantacuzino” din Bucureşti.

1943: Streptomicina, primul antibiotic capabil să vindece tuberculoza, a fost izolat de cercetătorii de la Universitatea Rutgers

Antibioticul a fost izolat pentru prima oară la 19 octombrie 1943 de către Albert Schatz de la Rutgers University - The State University of New Jersey. Totuși premiul Nobel pentru descoperirea streptomicinei i-a fost acordat profesorului Selman Abraham Waksman, care a pretins că această descoperire îi aparține lui. Antibioticul este deosebit important mai ales în combaterea tuberculozei.

1961: a murit Mihail Sadoveanu, scriitor român

Mihail Sadoveanu a fost considerat unul dintre cei mai importanți prozatori români din prima jumătate a secolului XX, având o carieră ce se întinde pe parcursul a cincizeci de ani. Este cunoscut mai ales pentru romanele sale istorice și de aventuri, deși autorul a creat pagini nemuritoare despre lumea țărănească din Moldova, despre natura României și a scris, de asemenea, reportaje și pagini memorialistice.

Din opera sa putem aminti „Creanga de aur“, „Neamul Șoimăreștilor“, „Frații Jderi“, „Zodia Cancerului“, „Venea o moară pe Siret“, „Baltagul“.

2003: Maica Tereza este beatificată de Papa Ioan Paul al II-lea

Maica Tereza a fost o călugăriță catolică de origine albaneză care a fondat în anul 1950 ordinul Misionarele Carității⁠ în India. Timp de peste 45 de ani a îngrijit săracii, bolnavii, orfanii și muribunzii, conducând și extinderea Misionarelor Carității, mai întâi în toată India, apoi și în alte țări.

În anul 1979 a primit Premiul Nobel pentru Pace. A fost beatificată de Biserica Catolică în 19 octombrie 2003 și canonizată la 4 septembrie 2016 în Piața Sf. Petru din Roma.

2006: a murit Ernest Maftei, actor român de teatru și film

Începută încă din 1950, când a prins un rol episodic în filmul „Răsună valea“, regizat de Paul Călinescu, cariera cinematografică a lui Ernest Maftei s-a întins pe parcursul a şase decenii şi s-a încheiat tot cu o prestaţie simbolică, în filmul lui Geo Saizescu, „Păcală se întoarce“.

Între timp reuşise să-şi treacă în palmares peste o sută de pelicule, inclusiv prestaţii remarcabile în filme precum „Reconstituirea“ (regia Lucian Pintilie), „Meandre“ (regia Mircea Săucan), „Duhul aurului“ (regia Dan Piţa), „Osânda“ (regia Sergiu Nicolaescu), „Vlad Ţepeş“ (regia Doru Năstase), „Dumbrava minunată“ (regia Gheorghe Naghi) şi „Miracolul“ (regia Tudor Mărăscu).

2016: a murit Radu Câmpeanu, om politic român

Radu-Anton Câmpeanu a fost primul președinte al Partidului Național Liberal (PNL) după căderea regimului comunist. Radu Câmpeanu a fost candidatul PNL la funcția de președinte al României la alegerile din 1990, când a obținut 10,64 % din voturi și s-a plasat pe locul 2, după Ion Iliescu susținut de Frontul Salvării Naționale (FSN).

2022: a murit Gheorghe Mencinicopschi, biolog, biochimist și cercetător român

Gheorghe Mencinicopschi a fost un biolog, biochimist și cercetător român, fost director al Institutului de Cercetări Alimentare, o personalitate activă din domeniul alimentației din România.