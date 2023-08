6 august: 78 de ani de la lansarea primei bombe atomice din istoria omenirii. Zeci de mii de persoane au murit

Pe 6 august, în 1917, începea Bătălia de la Mărășești. În aceeași zi, dar în 1945, era la lansată prima bombă atomică, Little Boy, asupra orașului japonez Hiroșima, iar în 1972 se nășteau actrița Monica Davidescu și cântăreața Geri Halliwell.

6 august 1825 - Proclamarea independenței Boliviei. Ziua națională

Bolivia aniversează 198 de ani de la proclamarea independenței față de Spania.

6 august 1863 - a intrat în funcțiune primul metrou din lume

Primul metrou din lume a intrat în funcțiune la Londra, de-a lungul sectorului Victoria Street, (6,3 kilometri). Tracțiunea era realizată de o mașină cu abur, potrivit Wikipedia.

6 august 1867 - s-a înființat Biblioteca Academiei Române

Biblioteca Academiei Române, înființată la București, acum 156 de ani, funcționează sub egida Academiei Române. Instituția, ale cărei baze au fost puse de Ioan Bianu, colectează și conserva în colecțiile sale fondul național de manuscrise și tipărituri, ilustrând istoria și cultura românească, precum și istoria și civilizația universală.

6 august 1890 - prima persoană executată pe scaunul electric

Criminalul William Kemmler, aflat după gratii în închisoarea Auburn din New York, a fost executată pe scaunul electric. A fost prima persoană condamnată la moarte care a sfârșit prin această procedură.

6 august 1917 - începutul Bătăliei de la Mărășești (Primul Război Mondial)

Bătălia de la Mărășești, între armatele României și Germaniei, a reprezentat o serie de acțiuni militare complexe desfășurate pe Frontul Român, în perioada 24 iulie/6 august – 6 august/19 august 1917 în zona Vrancei, în spațiul dintre râurile Siret și Putna și aliniamentul Muncelu – Mărășești. Acțiunile au avut ca rezultat eșecul ofensivei germane și stabilizarea frontului din zonă, până la sfârșitul conflagrației. Confruntarea a opus Armata României și forțe aparținând Imperiului Rus – aflate în defensivă, trupelor germane – aflate în ofensivă, în timpul campaniei militare românești din 1917 din Primul Război Mondial.

Puterile Centrale au avut ca obiectiv strategic spargerea frontului și înaintarea pe valea Siretului spre Adjud pentru a se face joncțiunea cu trupele Armatei 1 austro-ungare aflate în ofensivă la Oituz și realizarea unui cap de pod la est de Siret. Prin durată, proporții și intensitate a fost cea mai mare bătălie de pe frontul românesc pe durata Primului Război Mondial.

6 august 1926 - înotătoarea americană Gertrude Ederle a traversat Canalul Mânecii

Gertrude Ederle a fost prima femeie din lume care a reușit această performanță. Traversarea a durat mai bine de 14 ore.

6 august 1945- lansarea primei bombe atomice, Little Boy, asupra Hiroshimei

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, bombardierul american Enola Gay a lansat prima bombă atomică, denumită Little Boy, asupra orașului japonez Hiroshima. Atacul a avut loc la ora locală japoneză 8:15.

Enola Gay, o „Superfortress B-29” a Forțelor Aeriene ale Armatei SUA, a aruncat o singură bombă asupra orașului și a celor aproximativ 350.000 de locuitori. Bomba atomică a explodat la 580 de metri deasupra Hiroshimei.

Aproape 70.000 de persoane au fost ucise pe loc (unii s-au vaporizat la temperaturi care au atins între 3.000 și 4.000 de grade Celsius), iar alte câteva zeci de mii de persoane au murit în anii următori din cauza arsurilor și radiațiilor.

6 august 1947 - Ziua Hiroshimei

Japonia sărbătorește Ziua mondială a luptei pentru interzicerea armei nucleare (marcată, din 1947, la 6 august), cunoscută și ca Ziua Hiroshimei.

6 august 1962 - Jamaica și-a proclamat independența față de Marea Britanie

Jamaica sărbătorește pe 6 august Ziua națională, marcând 61 de ani de la proclamarea independenței față de Marea Britanie.

6 august 1972 - s-a născut actrița Monica Davidescu

Actrița de teatru și film Monica Davidescu împlinește 51 de ani. S-a născut la Câmpina și a absolvit Facultatea de Artă Teatrală şi Cinematografică, secţia actorie, la clasa profesorului Grigore Gonţa, dar înainte de a fi actriţă a fost învăţătoare, dansatoare şi model.

„M-am născut la ţară, într-o familie de oameni săraci, sau normali aş putea spune. Mama a murit când eu aveam 3 ani. M-a crescut bunica din partea tatălui. Am făcut liceul, apoi am venit la Bucureşti să fac figuraţie la televiziune şi am intrat în lumea la care visam. Acum mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă nu o întâlneam pe mamaie din Bucureşti, cum îi spun eu, importantă pentru mine, nu pentru restul lumii, Radu Elena. Ce mă făceam dacă nu mă întâlneam cu Brânduşa Novac, care mi-a zis: «Tu rămâi la mine în trupă!». Aş fi plecat înapoi la mine la ţară şi aş fi fost învăţătoare”, mărturisea actrița, în urmă cu câțiva ani. într-un interviu realizat de Loreta Popa.

6 august 1972 - s-a născut cântăreață britanică Geri Halliwell

Geri Halliwell este una dintre membrele trupei pop britanice Spice Girls, formată în 1994,, din componenţa căreia au mai făcut parte Melanie Brown (43 de ani), Melanie Chisholm (44 de ani), Emma Bunton (42 de ani) şi Victoria Beckham (44 de ani).