27 august: 81 de ani de la moartea mareșalului care a ajutat la elaborarea planurilor de luptă pentru bătăliile de la Mărăști, Mărășești și Oituz

La 27 august 1874 a murit politicianul român Ștefan Golescu, iar în anul 1943 a murit mareșalul Constantin Prezan. În aceeași zi, dar în anul 1972, s-a născut celebrul cântăreț și prezentator de televiziune Horia Brenciu.

27 august 1874: A murit politicianul român Ștefan Golescu

Născut în anul 1809, Ștefan Golescu a activat în lumea politică și a fost prim-ministru al României din 1867 până în 1868. S-a numărat printre liderii Revoluției de la 1848 din Țara Românească și a făcut parte din Guvernul provizoriu.

În plus, a făcut parte din partidul liberal condus de Ion Brătianu și a fost deputat în Adunarea ad-hoc a Țării Românești.

Ştefan Golescu a contribuit la formarea „monstruoasei coaliții” care a dus la înlăturarea din fruntea statului a domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

27 august 1943: A murit mareșalul Constantin Prezan

Născut la 27 ianuarie 1861, Constantin Prezan a fost unul dintre mareșalii României. A urmat cursurile Școlii Fiilor de Militari de la Iași, Şcolii de Ofiţeri de Infanterie şi Cavalerie şi Şcolii Speciale de Artilerie şi Geniu din Bucureşti.

Ulterior, a urmat un curs de perfecţionare, în Franţa, la Şcoala de Aplicaţie de Artilerie şi Geniu de la Fontainebleu.

Grație lui, în anul 1917, armata română a ieșit victorioasă în bătăliile de la Mărăști, Mărășești și Oituz, oprind ofensiva Puterilor Centrale. Prezan a jucat un rol important în elaborarea planurilor de luptă.

După capitularea Puterilor Centrale, el a condus operațiunile militare desfășurate împotriva Ungariei bolșevice care atacase Transilvania. A fost șef al Marelui Cartier General din luna decembrie a anului 1916 și până în aprilie 1918 și din octombrie 1918 până în aprilie 1920.

27 august 1952: S-a născut actorul american Paul Reubens

Actorul Paul Reubens a devenit celebru datorită interpretării personajului Pee-wee Herman. În 1980 a lansat „The Pee-wee Herman Show", o producție bazată pe un personaj fictiv pe care îl dezvoltase de ani de zile.

În anul 2016, Reubens a fost coscenarist și a jucat în „Pee-wee's Big Holiday" de pe platforma de streaming Netflix, o continuare a filmului „Big Top" din 1988, care avea să fie ultimul rol în film al lui Reubens înainte de moartea sa.

Reubens a jucat și în alte filme, inclusiv în comedia „Mystery Men/ Supereroii amatori” și în „Blow/Visul alb”. În plus, a mai avut apariții în „Batman Returns/ Batman se întoarce”, „Buffy the Vampire Slayer/ Buffy, vânătoarea de vampiri”, „The Nightmare Before Christmas/Coșmar înainte de Crăciun" și „Matilda”.

Actorul a murit la 30 iulie 2023.

27 august 1968: S-a născut Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne

Născut la Buzău, Cătălin Predoiu ocupă în prezent funcția de ministru de Interne și este membru al Partidului Național Liberal. A urmat cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității București și a obținut titlul științific de doctor în Drept la Facultatea de Drept din cadrul aceleiași instituții de învățământ universitar.

În plus, din 1994 și până în anul 2007, Cătălin Predoiu a fost cadru didactic universitar la Facultatea de Drept din Universitatea București.

A fost ministru al Justiției în mai multe guverne, printre care Guvernul Tăriceanu, Guvernele Boc și Guvernul Mihai Răzvan Ungureanu. Timp de trei ani, din 2014 până în 2017, a fost prim-vicepreședinte PNL, iar din luna decembrie a anului 2015 și până în iunie 2016 a fost președinte PNL București.

27 august 1970: A murit actorul Ștefan Ciobotărașu

Născut la 21 martie 1910, Ștefan Ciobotărașu a urmat cursurile Conservatorului de Artă Dramatică din Iași, iar debutul a avut loc în anul 1934, în piesa Macbeth.

Primul succes înregistrat a fost cu rolul contelui Alexis Czerny, în piesa Ţarina (Ninocika) de Melchior (Menyhert) Lengyel. În anul 1967, Ciobotărașu a fost distins cu Ordinul Meritul Cultural, clasa I, „pentru activitate îndelungată în teatru şi merite deosebite în domeniul artei dramatice".

Din filmografia sa amintim: „Desfăşurarea", „Erupţia", „Telegrame", „Portretul unui necunoscut", „La vârsta dragostei", „Pădurea spânzuraţilor”, „Amintiri din copilărie" și „O lume fără cer".

27 august 1972: S-a născut celebrul cântăreț și prezentator de televiziune Horia Brenciu

Născut la Brașov, Horia Brenciu a urmat cursurile Academiei de Teatru și Film din Capitală și Școlii Populare de Artă din orașul natal. La doar 18 ani, în 1990, el a debutat în lumea muzicii ca membru al trupei „Apropo”, unde a început prin a cânta la pian.

A debutat în televiziune în anii '90, când a avut prima sa apariție în producția TVR „Concurs de seducție” din Costinești, în vara anului 1993. Ulterior, în calitate de colaborator, a prezentat concursul interactiv ROBINGO la TVR.

De asemenea, Brenciu a fost jurat în emisiunile „X-Factor” de la Antena 1 și „Vocea României” de la Pro TV.