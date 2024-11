18 noiembrie: Se naște părintele fotografiei, Louis Daguerre și se stinge din viață marea actriță Draga Olteanu-Matei

În ziua de 18 noiembrie s-a născut Louis Jacques Mandé Daguerre, părintele fotografiei, iar mult apreciata actriță Draga Olteanu-Matei s-a stins din viață.

1787: s-a născut Louis Jacques Mandé Daguerre

Louis Daguerre, născut la 18 noiembrie 1787, în Cormeilles, Franța, a fost pictor, fizician. Prin invenția sa, fotografia, Daguerre a schimbat modul în care vedem lumea în ziua de azi, în care imortalizăm toate amintirile. Acesta a inventat un procedeu numit „daghereotipie”, prin care o placă de cupru, acoperită cu iodură de argint, este expusă la lumină într-o cameră, după care este afumată cu vapori de mercur și fixată rintr-o soluție de sare obișnuită, s-ar forma o imagine permanentă.

Cea mai veche fotografie care a rezistat până astăzi datează din 1826 sau 1827, fiind o vedere a proprietăţii lui Niépce, în Burgundia (Franţa), cunoscută sub numele de „View from the Window at Le Gras”, realizată printr-un proces numit „heliografie”, scrie Agerpres. Fotografia a fost realizată de nimeni altul decât Louis Daguerre.

După moartea lui Niépce, cel alături de care a descoperit noul procedeu, Daguerre a lucrat alături de fiul său Isidore, căutând să perfecționeze „daghereotipia”. La 9 ianuarie 1839, Louis Daguerre a obţinut brevetul după ce a prezentat invenția în fața Academiei Franceze.

La 19 august 1839, guvernul francez a cumpărat brevetul şi a anunţat invenţia ca fiind un cadou "gratuit pentru lume".

Daguerre se stinde din viață la 10 iulie 1851, fiind înmormântat într-o comună din apropierea Parisului, Bry-sur-Marne.

1935: Se naște regizorul Cornel Todea

Directorul Teatrului „Ion Creangă” din București, Cornel Todea, s-a născut la Cluj, pe 18 noiembrie 1935.

Până să-și înceapă activitatea de regizor, Todea a studiat între 1954-1959 la Facultatea de Teatru, specializarea Regie din cadrul Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografie „I. L. Caragiale”. După facultate, a ieșit doctor în arte, potrivit Radio România Actualități.

Ca regizor, Todea a montat mai multe spectacole la Teatrul „Ion Creangă”, fiind vorba de „Cărăbuşii”, după o povestire de Stanislaw Ignacy Witkiewicz, „Un lup, o capră şi trei iezi”, scenariu de Monica Patriciu, după Ion Creangă , „Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici”, „Harap Alb”, după Ion Creangă, sau „Pinocchio” după Carlo Collodi.

Din 1991, Cornel Todea devine director al Teatrului „Ion Creangă”, funcție pe care a ocupat-o până în 2012, când s-a stins din viață într-un spital din București.

În noiembrie 2011, Todea a fost declarat colaborator al Securității din partea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS). Potrivit raportului, fostul regizor ar fi activat ca „turnător” încă de la 15 ani, și ca elev ar fi semnat un angajament „pentru acoperirea informativă a colegilor de clasă”.

1962: Se naște Kirk Hammett, chitaristul trupei Metallica

Kirk Hammett s-a născut la 18 noiembrie 1962, în San Francisco, California. În 1979, acesta a devenit co-fondatorul trupei de metal Exodus, dar din care a plecat după patru ani.

În 1983, Hammett s-a alăturat legendarei trupe Metallica, din care face parte și în zilele noastre. În 2003, chitaristul principal al trupei a fost clasat pe locul 23 în topul Rolling Stones al celor mai buni chitariști ai tuturor timpurilor, scrie Wikipedia.

1963: Primul telefon cu butoane este introdus pe piață

Bell System, vechea companie producătoare de telefoane, a introdus pe piață la 18 noiembie 1963 primul telefon cu butoane.

Noul sistem folosea sunete pentru fiecare dintre cifrele de pe tastatura cu buton, cu frecvențe specifice atribuite fiecărui rând și coloană. Atunci când un buton este apăsat, cadranul generează un semnal combinat al celor două frecvențe, de unde și denumirea de semnalizare multifrecvență cu două tonuri. Tonurile sunt decodificate de un centru de comutare pentru a determina ce tastă a fost apăsată, scrie EDN.

Ceea ce mai aducea nou față de vechile telefoane cu „roată”, era că operatorii nu mai trebuiau să vorbească cu un centralist pentru a fi redirecționați.

1978: Are loc sinuciderea în masă din Jonestown

Sinuciderea în masă din așezarea „Jonestown”, situată în Guinea, este una din cele mai mari dezastre ale poporului american din secolul trecut.

La 18 noiembrie 1979, peste 900 de americani au murit după ce au băut otravă la îndemnul liderului lor, Jim Jones.

Templul Oamenilor, așa cum era denumit a luat naștere prima dată în San Francisco și aduna mii de adepți. În 1977, din cauza controlului mass-media asupra activităților suspecte ale Templului, Jim Jones a decis să-l mute în Guinea. Din cauza îngrijorărilor cu privire la activitățile ce se petreceau în Templu, congresmanul american Leo Ryan i-a efectuat o vizită în noiembrie 1978. Vizita a avut un final dezastruos, în care congresmanul, împreună cu alte patru persoane au fost împușcate de membrii comunității.

Imediat după incident, sute de americani împreună cu liderul Jones s-au sinucis în masă. Se speculează că acesta și-ar fi luat singur viața sau asistenta lui l-ar fi împușcat înainte ca aceasta să consume otrava.

2020: S-a stins din viață actrița Draga Olteanu-Matei

Născută la 24 octombrie 1933, la București, Draga Olteanu-Matei a făcut parte din generația de aur a teatrului românesc.

A absolvit în 1956 Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografie „I. L. Caragiale”, după care a profesat ca actriță tot restul vieții. A jucat în 35 de filme, în opt piese de teatru și a scris două scenarii pentru filmele „Patima“ şi „Dumbrava minunată“.

Pentru cariera sa impersionantă a fost decorată cu Steaua României în grad de cavaler și a devenit societară de onoare a Teatrului Naţional Bucureşti. De asemenea, Draga Olteanu este cetățean de onoare al Capitalei şi al municipiului Piatra Neamţ.

Din nefericire, în noaptea lui 18 noiembrie 2020, marea actriță a cinematografiei românești s-a stins din viață la Spitalul ”Sf. Spiridon”, din Iaşi. Aceasta a fost internată pentru o hemoragie digestivă.

„Nu trebuie să plângem, cine ajunge la capăt, scapă, deşi ne dorim să mai fie ceva, e prea frumosă viaţa pe pământ, dacă ştii să ţi-o faci, ca să mai fie ceva de trăit după…. Am scris în unul din caietele mele…m-am rugat lui Dumnezeu dacă e să ne reîncarnăm, pentru nimic în lume să n-o facă, sunt în stare să fac orice să nu mă mai nasc din cauză că iubesc viaţa foarte mult. Mă bucur de fiecare lucru, că suntem aici, că stăm de vorbă, că aţi trecut să mă vedeţi…”, spunea Draga Olteanu Matei într-un interviu la TVR.