13 decembrie: Solistul Ioan Bocșa, supranumit sufletul colindelor româneşti, împlinește 76 de ani

Pe 13 decembrie, în 1466, murea sculptorul italian Donatello. În 1929 se năștea actorul canadian de teatru și film Christopher Plummer, iar în 1947, solistul român de muzică populară Ioan Bocșa. Tot într-o zi de 13 decembrie, dar în 1983, ne părăsea Nichita Stănescu.

1466 - a murit sculptorul italian Donatello

Donatello, pe numele său real Donato di Niccolò di Betto Bardi, s-a născut în 1386, în Florența, Republica Florentină, potrivit Wikipedia.

A fost primul și cel mai strălucit sculptor din pragul Renașterii.

1524 - la Istanbul a fost confirmat ca domn al Țării Românești Radu de la Afumați

Confirmarea lui Radu de la Afumați ca domn al Țării Românești (1522–1529) a avut loc în urma victoriilor obținute de domnitorul român în perioada 1522–1524.

1918 - a avut loc manifestarea muncitorească din București

Manifestarea muncitorească din București care a urmat grevei tipografilor (de altfel, la 13 decembrie este sărbătorită Ziua Tipografului) a fost înăbușită în sânge, cu mai mulți morți (între 16 și 100 în funcție de mai multe surse), și câteva sute de răniți. Au urmat arestări și anchete.



Ca urmare a tratamentului aplicat în detenție, unul din cei mai importanți oameni ai mișcării I. C. Frimu, a murit.

1929 - s-a născut actorul canadian de teatru și film Christopher Plummer

Cunoscut pentru rolul Căpitanului Von Trapp din musicalul premiat cu Oscar "The Sound of Music" (1965), Christopher Plummer a câştigat el însuși un Oscar în 2012 pentru interpretarea din „Beginners", devenind cel mai în vârstă actor din toate timpurile care câştigă un premiu al Academiei la categoria „cel mai bun actor în rol secundar".

A avut o carieră apreciată pe scenă, fiind recompensat cu două premii Tony. În film, a apărut în „The Insider", „12 Monkeys", „Star Trek VI: The Undiscovered Country" şi „A Beautiful Mind", şi şi-a împrumutat vocea pentru „Up", „An American Tale" şi pentru serialul de televiziune „Madeline" pentru care a primit un Emmy.

A primit prima nominalizare la Oscar pentru portretizarea lui Lev Tolstoi în „The Last Station" (2009). În 2018, Plummer a devenit cel mai în vârstă actor selectat după ce l-a înlocuit pe Kevin Spacey în rolul J. Paul Getty în ultimul moment în „All the Money in the World".

A câştigat premiul Emmy pentru miniseria NBC „The Moneychangers" şi a jucat în „The Shadow Box" din 1980, produs de Paul Newman.

Christopher Plummer a murit în 2021.

1941 - România și Ungaria au declarat război Statelor Unite

La 13 decembrie 1941, la doi ani de la începerea celui de-Al Doilea Război Mondial, România și Ungaria au declarat război Statelor Unite.

1947 - s-a născut solistul român de muzică populară Ioan Bocșa

Ion Bocșa împlinește 76 de ani. Artistul supranumit sufletul colindelor româneşti a venit pe lume într-o comună din apropierea oraşului Alba Iulia, unde a avut o copilărie foarte fericită, petrecută mai mult în localitatea Cutina, pe râul Sebeş, la fratele mamei sale.

Dragostea faţă de folclor a dobândit-o încă din copilărie, iar pasiunea sa pentru muzica populară s-a concretizat prin absolvirea Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca în anul 1970. Rapsodul a colecţionat mii de colinde, pe care le-a strâns de-a lungul anilor din tot Ardealul.

Ioan Bocşa are numeroase lucrări de specialitate şi culegeri realizate pe baza unei asidue munci de teren.

„Colindele sunt sufletul meu. Doar în Transilvania există şapte mii de colinde”, spunea Ioan Bocşa, care este şi solist de muzică populară ardelenească. Printre cele mai cunoscute cântece ale sale se numără „Doru' m-o purtat”, „Ană, zorile se varsă” şi „Câte mândre-am avut eu”.„Cel mai greu titlu pe care l-am primit a fost Ioan Bocşa”

1967 - s-a născut actorul american Jamie Foxx

Jamie Foxx, deținător al unui premiu Oscar, împlinește 56 de ani

La începutul acestui an, Jamie Foxx s-a confruntat cu probleme de sănătate și a fost internat în Atlanta.

1974 -s-a născut fotbalist român Vasile Jula

Vasile Jula împlinește 49 de ani.

1981 - s-a născut cântăreața americană Amy Lee

Amy Lee, solista Evanescence, împlinește 42 de ani. Fanii români au văzut-o în concert, în urmă cu câțiva ani, la Arenele Romane.

1983 - a murit poetul și eseistul român Nichita Stănescu

Nichita Stănescu (n. 1933) este considerat de critica literară şi de publicul larg drept unul dintre cei mai importanţi scriitori de limbă română din toate timpurile. Vorbea aşa cum scria, iar dialogurile cu el cuprindeau jocuri de cuvinte lesne de desprins din fraze pentru a le aşeza în versuri.

„Adevărul” a făcut o selecție de citate ale poetului despre viaţă, un laitmotiv în opera sa literară încadrată în neo-modernismul românesc din anii 1960-1970.

„Viaţa asta trece prea repede, îngrozitor de repede. N-apuci să te naşti, c-ai şi îmbătrânit“

„Noi suntem clipa care trece prin poarta existenţei“

„Pe pământ, tot ce există are nevoie, din când în când, să plângă”

„Sunt un om viu. Nimic din ce-i omenesc nu mi-e străin”

„Dacă timpul ar fi avut frunze, ce toamnă!”

„Suntem ceea ce iubim!”

„Ce bine că eşti, ce mirare că sunt!”

„Viaţa este o scurtă absenţă între două inexistenţe”

„Nu poţi să vezi zâne dacă nu eşti zănatic”

„Noi ne-am născut în timp ce mamele noastre răcneau de durere”

În anul 1975 a fost distins cu Premiul Internaţional pentru Poezie „Gottfried von Herder”, decernat de Academia Austriacă în 1976, iar în 1982 a câştigat Marele Premiu „Cununa de Aur” la Festivalul Internaţional „Serile de Poezie de la Struga”, din Macedonia. În 1979, Nichita Stănescu a fost nominalizat de Academia Suedeză pentru candidatura la Premiul Nobel pentru Literatură, alături de Odiseea Elytis, Max Frisch, Léopold Sédar Senghor şi Jorge Luis Borges.

1989 - s-a născut cântăreața americanp Taylor Swift

Celebra cântăreață pop americană, care împlinește 34 de ani, a fost desemnată de Revista Time drept „Personalitatea Anului 2023”.

Artista a captivat publicul cu un turneu mondial impresionant, „The Eras Tour”, care a doborât recorduri și a avut un impact semnificativ asupra industriei muzicale.

1990 - a fost înființat Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT)

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a fost înființat prin Legea nr. 39/13.12.1990. Scopul declarat al acestei instituții este: „organizarea și coordonarea unitară a activităților care privesc apărarea țării și siguranța statului în timp de pace, cât și de război”.

2003 - președintele irakian Saddam Hussein a fost capturat în apropierea orașului Tikrit.