Zeci de angajaţi ai unui cămin de bătrâni, focarul epidemiei din statul Washington, au fost lăsaţi fără teste pentru coronavirus

Centrul de îngrijire pentru persoane în vârstă dintr-o suburbie a oraşului Seattle a transmis luni că nu a primit truse de testare pentru 65 de angajaţi care prezintă simptome ale infecţiei cu coronavirus. Cel puţin 13 pacienţi ai centrului au murit, în timp ce alte aproximativ 30 de infecţii au fost confirmate la restul rezidenţilor.





Peste jumătate din numărul de decese din SUA provin de la Centrul de îngrijire Life Care pentru persoane în vârstă din suburbia Kirkland, din statul Washington: toţi pacienţii au fost testaţi pentru coronavirus, însă nu au fost primite suficiente truse de testare şi pentru angajaţi, a transmis purtătorul de cuvânt al centrului menţionând că nu ştie de ce acestea nu au venit.





„Am solicitat teste mai multor agenţii guvernamentale care ne aprovizionează”, a spus acesta.

Universitatea din Washington s-a oferit să proceseze probele.





20 din cei 120 de pacienţi ai căminului au murit din ultima săptămână a lunii februarie încoace, pentru 13 dintre ei fiind confirmată infecţia cu coronavirus drept cauză a morţii. Dintre cei 53 de persoane aflate încă la centru, 31 au fost depistate pozitiv şi sunt aşteptate rezultatele celorlalte teste.





Luni agenţia de sănătate publică din Seattle a anunţat moartea a încă 3 rezidenţi ai centrului internaţi la spitalele locale crescând numărul de morţi la nivelul statului Washington la 26. Statul american are cel mai mare număr de cazuri din SUA, 180, urmat de New York, cu peste 140. În total SUA are peste 750 de cazuri confirmate.





„Am avut pacienţi care sănătoşi cu doar o oră în urmă au început să prezinte simprome acute şi să fie transferaţi la spital. Şi am avut pacienţi care au murit destul de repede în aceste condiţii”, a spus purtătorul de cuvânt al centrului.





Cazuri de infectare au fost confirmate şi la alte cămine de bătrâni din Seattle - şi printre rezidenţi şi printre angajaţi. E posibil ca angajaţii de la centrul din suburbia Kirkland să fi avut ture şi la celelalte locaţii ale centrului Life Care. Epidemia a izbucnit în urmă cu o săptămână.