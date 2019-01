VIDEO Imaginile care au stârnit revoltă în mediul online: elevii unui liceu catolic din SUA au batjocorit un veteran amerindian: „Construiţi zidul ăla!“

În filmarea care a devenit viral în SUA, elevii îl înconjoară pe Nathan Phillips, un veteran amerindian care participa la un marş dedicat amerindienilor şi râd de cântecele şi dansurile lui. Într-o altă filmare apărută pe Instagram, Philips a declarat că adolescenţii care au râs de el în faţa Memorialului lui Lincoln din Washington D.C. au strigat „Construiţi zidul ăla!“, făcând referire la zidul dorit de Trump la graniţa SUA cu Mexic.



„Aceasta este o ţară a amerindienilor, nu trebuie să construiţi ziduri. Nu am ridicat unul nici măcar în o mie de ani, nu am avut niciodată închisoare, în schimb, am avut întotdeauna grija de bătrânii noştri, de copiii noştri, i-am protejat şi i-am învăţat ce înseamnă să faci bine. Aş vrea să-i văd pe acei tineri că depun toată energia în a face, într-adevăr, această ţară cu adevărat măreaţă, ajutându-i pe cei săraci“, a spus Phillips printre lacrimi, potrivit The Guardian.



Tinerii au fost recunoscuţi, pe reţelele sociale, ca fiind elevi de la liceul catolic din Covington, din Park Hills, Kentucky. Ei se aflau în vizită în Washington D.C. pentru a participa la „Marşul pentru viaţă“, o întâlnire anuală a activiştilor anti-avort.

Şcoala şi-a cerut scuze pentru comportamentul „în opoziţie cu învăţăturile Bisericii“

Imediat după această întâmplare, conducerea liceului catolic Covington a declarat că va cerceta cazul şi va lua măsurile necesare, luând inclusiv în calcul exmatricularea elevilor care au avut un comportament inadecvat. „Condamnăm acţiunile elevilor faţă de Nathan Phillips, în mod particular, dar şi faţă de nativii americani în general, care s-au petrecut pe 18 ianuarie, după «Marşul pentru viaţă». Îi cerem scuze domnului Phillips. Comportamentul elevilor este în opoziţie cu învăţăturile Bisericii privind demnitatea şi respectul faţă de oameni“, se arată în declaraţie.



De asemenea, Deb Haaland, una dintre primele femei native americane din Congresul SUA, a condamnat, într-o postare pe Twitter, acţiunile tinerilor, potrivit CBSNews: „Acest veteran şi-a pus viaţa în pericol pentru ţara noastră. Expunerea elevilor la ură, lipsa de respect şi intoleranţă sunt semnale clare ale felului în care a decăzut decenţa în cadrul acestei administraţii“.

Mama tânărului dă vina pe „musulmanii de culoare“

De cealaltă parte, mama băiatului care apare în prim plan în filmarea devenită viral, în care el, împreună cu colegii săi, îl batjocoresc şi îl sfidează pe veteranul american, a reacţionat spunând că vinovaţi de confruntare sunt „musulmanii de culoare“, fără, însă, a oferi vreo justificare pentru afirmaţia sa. „Ştiaţi că «acest bărbat» a venit direct la băiatul meu şi a început să-i cânte în faţă“?, a spus ea, potrivit Independent.co.uk.