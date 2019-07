VIDEO Beznă în New York. O pană de curent lasă fără electricitate peste 40.000 de oameni şi stinge ecranele din Times Square

Ştire în curs de actualizare.

Primarul Bill de Blasio, aflat în plină campanie electorală în Iowa pentru alegerile prezidenţiale, a declarat că pana de curent este cauzată de o problemă mecanică a reţelei electrice.

”Se pare că e ceva care nu mai funcţionează în sistemul prin care transmit electricitate dintr-o parte a oraşului în alta”, a spus acesta. ”Pare să fie o problemă care poate fi soluţionată într-un timp rezonabil”.

În timp ce mai multe spectacole de pe Broadway au fost anulate, cei mai ocupaţi sunt pompierii din New York, chemaţi să stingă mai multe focuri cauzate de transformatoare şi să ajute oameni blocaţi în lifturi şi în vagoane de metrou. Chiar dacă sistemul de transport subteran este cel mai afectat, au avut loc şi mai multe ambuteiaje ca urmare a opririi semafoarelor.

Pana de curent de astăzi vine fix de aniversarea celei din 1977, care a afectat mare parte din oraşul New York.

Very surreal seeing the Bright Lights of Times Square dimmed in the power cut #NYC #Blackout #NYC #NYCblackout #blackoutnyc #Blackout2019 #NewYork pic.twitter.com/372afXSLad

Live: #timesquare is dark as part of midtown Manhattan in #NewYork City were hit with a widespread power outage. #USA pic.twitter.com/nbQfeQSNjT

@NYCTSubway the lights went out at 7 Ave platform. I was waiting for E. Is it a blackout? What’s happening? pic.twitter.com/oPeRUuQfqZ