Un jurnalist cu origini româneşti pleacă de la The New York Times ca să candideze pentru un post de guvernator în SUA

Unul dintre cei mai apreciaţi jurnalişti din America, al cărui tată s-a născut în nordul Bucovinei, Nicholas Kristof a confirmat că va candida pentru postul de guvernator în Oregon, statul în care a copilărit.

După 37 de ani petrecuţi la The New York Times ca reporter, editor de prim rang şi editorialist, Nicholas Kristof pleacă de la ziar deoarece intenţionează să candideze pentru postul de guvernator al statului Oregon, scriu cei de la The New York Times într-un amplu articol dedicat jurnalistului cu origini româneşti.

Nicholas Kristof, în vârstă de 62 de ani, era în concediu din iunie, când le-a spus managerilor ziarului că ia în calcul să candideze pentru postul de guvernator în statul în care a crescut.

„Slujba de la The New York Times a fost jobul meu de vis, chiar şi când am avut malarie, când m-am prăbuşit cu avionul în Congo şi când am fost arestat de mai multe ori pentru că pur şi simplu îmi făceam meseria de jurnalist”, a declarat Nicholas Kristof.

„Nick este unul dintre cei mai buni jurnalişti ai generaţiei sale. Un jurnalist ce a întruchipat cele mai bune valori ale profesiei noastre: empatic, fără teamă, deschis şi cu principii”, a spus într-o declaraţie A.G. Sulzberger, patronul The New York Times.

Nicholas Kristof a câştigat două premii Pulitzer pentru activitatea sa impresionantă ca jurnalist, în 1990 şi 2006.

Nicholas Kristof are la ora actuală peste două milioane de fani pe Twitter şi aproape 660.000 de urmăritori pe Facebook, fiind cel mai urmărit jurnalist de presă scrisă din lume.

În noiembrie 2020, într-un amplu interviu exclusiv acordat pentru Weekend Adevărul, Nicholas Kristof dezvăluia: „Tatăl meu era din nordul Bucovinei, dintr-un sat numit Carapciu, sat aflat acum pe teritoriul Ucrainei şi care este la o oră de mers cu maşina de Cernăuţi şi Suceava. Familia sa era armeano-poloneză, iar în satul din România în care locuiau erau mulţi vorbitori de ucraineană. Tata îi vorbea fratelui său în poloneză, iar surorii sale, în română. Înainte să se mute în nordul Bucovinei, la finalul secolului al XVIII-lea, strămoşii tatălui meu au trăit undeva lângă Siret, este posibil să fi locuit în zona oraşului Iaşi”.

