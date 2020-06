Twitter a plasat un avertisment pe un tweet al preşedintelui Trump, pentru comportament abuziv

”Nu va exista ‘o zonă autonomă’ în Washington, D.C, atâta timp cât sunt preşedinte. Dacă vor încerca, vor fi întâmpinaţi cu o forţă serioasă”, a scris preşedintele în tweet.

Compania a anunţat, printr-un tweet, că a ascuns tweetul lui Trump în spatele unui avertisment privind ”interesul public”, deoarece este o ameninţare împotriva unui grup identificabil.

Protestatarii anti-rasism au declarat luni ”o zonă autonomă a casei negre”, referindu-se la o zonă din Seattle cunoscută sub numele de zona autonomă Capitol Hill, în faţa bisericii St. John’s, din apropierea Casei Albe.

There will never be an “Autonomous Zone” in Washington, D.C., as long as I’m your President. If they try they will be met with serious force!