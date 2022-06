Susţinători ai avortului, atacaţi şi agresaţi în violenţe în mai multe oraşe din SUA VIDEO

În pofida unor apeluri ale mai multor republicani de a nu a ataca activişti „pro-choice”, violenţe s-au multiplicat.

Şoferul unui camion a intrat în mod voit cu maşina într-un grup de manifestanţi, vineri, la Cedar Rapids, în Iowa.

Una dintre femei, rănită la o gleznă, a fost spitalizată.

„A încercat să le omoare!”, acuză o jurnalistă, Lyz Lenz, prezentă la faţa locului.

„Aceste femei l-au văzut venind, iar câţiva oameni au făcut semne cu mâna pentru a-l opri. Dar el a continuat să înainteze”, spune ea.

Potrivit mai multor martori, bărbatul se afla într-o coloană de maşini staţionate la culoarea roşie a semaforului atunci când a decis să intre cu maşina în manifestante.

Witnesses say this driver intentionally plowed through protestors in Cedar Rapids, Iowa, who were gathered against today's Supreme Court decision. Police confirm one person was struck and are investigating if it was intentional. @kcrg



