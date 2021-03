SUA: Incident de securitate în baza aeriană Andrews  în care se află avionul prezidenţial Air Force One

Un paznic distras de probleme sale personale se află la originea unui incident, luna trecută, în care un intrus a pătruns în baza aeriană Andrews, în care se află avionul prezidenţial Air Force One, arată raportul unei anchete interne a Forţelor aeriene americane (US Air Force), relatează AFP.



Bărbatul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a petrecut peste cinci ore în baza militară Andrews, lângă Washington.



El a urcat la bordul unui avion oficial şi a fost arestat doar pentru că purta o căciulă caraghioasă, a declarat joi presei inspectorul general al Forţelor aeriene Sami Said.



Ancheta cu privire la acest incident, care a avut loc la 4 februarie, a dezvăluit un lanţ de erori în urma infracţiunii iniţiale.



La baza Andrews, unde sunt primiţi demnitari străini în vizită la Washington, sunt staţionate avioanele oficiale americane, inclusiv aeronava prezidenţială Air Force One.



Măsurile de securitate sunt deosebit de stricte, iar intrarea este filtrată de paznici care verifică identitatea fiecărei persoane. notează AFP, preluată de news.ro.



Însă, la 4 februarie, un paznic care se declară ”distras de probleme personale”, nu a verificat documentele bărbatului, care a sosit cu o maşină la una dintre intrările în bază rezervate personalului, potrivit inspectorului general.



Bărbatul s-a plimbat prin bază timp de mai multe ore, cu maşina, iar apoi pe jos, şi a ajuns în aerogara rezervată VIP-urilor. Întrebat ce face, el a plecat către pistă, care ar fi trebuit să fie protejată cu grilaje.



Însă, în acea zi, una dintre porţi nu se închidea bine, iar el a reuşit să se strecoare prin ea. A mers pe pistă până la un avion de tip C-40, versiunea militară a Boeing 737, unde se aflau membri de echipaj în formare. Aceştia, crezând că este vorba despre o persoană autorizată, nu l-au întrebat nimic.



Bărbatul a rămas timp de câteva minute la bord, după care a plecat, iar abia la coborârea din avion a fost reţinut, după ce o aviatoare a considerat suspect faptul că un bărbat care poartă o căciulă roz cu ciucuri se învârte prin bază.



În pofida faptului că faptele sale au rămas necunoscute timp de ore, inspectorul general s-a declarat convins ”100%” că bărbatul nu s-a putut apropia de Air Force One.



”Fizic era foarte departe, iar controalele de securitate de care fi trebuit să treacă pentru a se apropia de aeronava prezidenţială sunt imposibil de trecut”, dă el asigurări. ”Această zonă este ecepţional de sigură”, subliniază el.



Bărbatul, care nu avea nicio intenţie agresivă, a fost incupat de intrare ilegală în bază.



Paznicul distras a fost sancţionat, a anunţat inspectorul, fără să prcizeze natura sancţiunii.