Statul american Iowa dă startul ciclului electoral din SUA

Este vorba despre mici adunări locale unde vecini şi străini îşi arată susţinerea pentru un anumit candidat şi unde aceştia încearcă să-i convingă şi pe alţii să li se alăture.

Adunările electorale sunt prima ocazia a democraţilor pentru a-şi exprima preferinţele în alegerile primare. Acestea dau tonul pentru primele state în care au loc alegerile primare, după care câmpul candidaţilor se restrânge, în mod normal.

Câştigătorul primeşte o atenţie sporită din partea presei şi donaţii care-l pot propulsa în concursurile ce urmează.

Adunarea electorală (caucus) nu-l alege întotdeauna pe cel care va fi candidatul final, dar pentru democraţi, aceste adunări au fost de regulă destul de previzibile – fiecare câştigător din anul 2000 încoace a devenit ulterior candidat la preşedinţie din partea Partidului Democrat. În ultimele două decenii, alesul statului Iowa a devenit democratul desemnat să candideze la preşedinţia SUA: Al Gore, care a pierdut în faţa lui George W. Bush în 2000; John Kerry, care a fost învins tot de Bush jr. în 2004; Barack Obama, care a câştigat în 2008; şi Hillary Clinton, care a fost înfrântă de Trump în 2016.

Adunările electorale încep la ora 19:00 CST (03:00, ora României), luni. Democraţii de adună în săli de sport din şcoli, centre comunitare şi diferite săli – cunoscute, în limbajul specific, sub denumirea de secţii. Anul acesta, există 1.678 de secţii în Iowa şi alte 99 de secţii-satelit, pentru adunări din afara statului sau pentru anumite momente din zi şi în locuri care pot fi mai accesibile pentru cei cu dizabilităţi sau cei care trebuie să meargă la serviciu când se organizează evenimentul principal.

La unele secţii pot merge sute de locuitori ai statului Iowa, pe când la altele pot ajunge chiar şi mai puţini de zece. La adunările electorale democrate din 2008 au fost aproape 240.000 de locuitori din Iowa; anul acesta este de aşteptat ca participarea să fie mare, dar cel mai probabil nu va bate recordul.

Orice democrat înregistrat care va avea 18 ani până la ziua alegerilor poate participa.

Există două runde de vot în adunările electorale.

Atunci când toţi cei care la o adunare dintr-o secţie s-au înscris, participanţii aleg un preşedinte al adunării, care să conducă procedurile. Reprezentanţii campaniilor au ocazia să susţină un discurs de un minut în favoarea candidatului loc şi apoi adunarea începe, cu un proces denumit „prima aliniere”.

În această etapă, participanţii se adună într-o anumită zonă pentru a-şi arăta susţinerea pentru candidatul preferat. În majoritatea secţiilor, orice candidat care primeşte susţinerea a 15 la sută dintre oamenii din încăpere este considerat „viabil” şi trece în următoarea rundă de vot. Participanţii la adunare care aleg un candidat viabil în prima etapă sunt blocaţi şi nu pot alege un candidat nou în a doua.

Susţinătorii candidaţilor care nu au atins acest prag au patru opţiuni: pot susţine un candidat viabil sau să li se alăture susţinătorilor unui alt candidat care nu e viabil, dar se apropie de 15 la sută pentru a-l aduce mai aproape de prag. Sau pot încerca să-i convingă pe susţinătorii altor candidaţi care nu sunt viabili să-i susţină pe ai lor, pentru a putea trece de prag. Sau mai au opţiunea de a pleca acasă.

Această parte a adunării – cunoscută drept realiniere – este cea mai importantă şi de obicei cea mai haotică parte a serii.

Rezultatele din fiecare secţie sunt folosite de Partidul Democrat din Iowa pentru a calcula câţi delegaţi obţine fiecare candidat la convenţia Partidului Democrat din Iowa. În cele din urmă, numărul se traduce prin caţi dintre cei 41 de delegaţi naţionali din Iowa obţine fiecare candidat, la convenţia naţională.

New Hampshire, celălalt stat "primar" al alegerilor primare

După Iowa, la 11 februarie vine rândul New Hampshire, stat în nord-estul SUA care se mândreşte cu faptul că este primul care organizează alegeri primare autentice, adică un scrutin în care cetăţenii folosesc urne şi computere pentru a vota. Iar după New Hampshire, va urma un moment de reflecţie şi este foarte posibil ca mulţi candidaţi să abandoneze cursa prezidenţială, scrie Agerpres.

În prezent există 12 candidaţi, în frunte cu fostul vicepreşedinte Joe Biden, cu 26,5% din voturi la nivel naţional, urmat de senatorii Bernie Sanders (21,4%) şi Elizabeth Warren (15%), potrivit mai multor sondaje compilate de site-ul FiveThirtyEight. Sanders şi Biden conduc - în această ordine - în intenţiile de vot în Iowa, iar pe locurile trei şi patru se clasează fostul primar Pete Buttigieg şi respectiv Warren, potrivit site-ului RealClearPolitics.

Însă în ultimele sondaje procentele s-au mai echilibrat şi panorama a devenit şi mai incertă, odată cu decizia luată sâmbătă de cotidianul Des Moines Register şi de postul de televiziune CNN de a anula din cauza unei erori de metodologie publicarea unui sondaj care în ultimii ani a fost considerat drept cel mai relevant.

Votul latino din Nevada şi votul afro-american din Carolina de Sud

Experţii sunt foarte atenţi să vadă dacă câştigătorii din Iowa şi New Hampshire sunt capabili să captiveze votanţii latino din Nevada şi pe cei afro-americani din Carolina de Sud, deoarece se consideră că sprijinul acestor minorităţi va fi esenţial pentru a-l învinge pe Trump în noiembrie.

La nivel demografic, Iowa şi New Hampshire sunt state aproape în totalitate albe; însă în Nevada 27% din populaţie este latino, iar în Carolina de Sud circa 30% din populaţie este afro-americană, potrivit datelor ultimului recensământ din 2010.

"Importanţa Carolinei de Sud şi a Nevadei este că din punct de vedere demografic reflectă mult mai mult realitatea din ţară", a declarat pentru EFE José Parra, expert în comunicare politică şi fost consilier al fostului lider democrat din Senat, Harry Reid. În opinia acestui expert, pentru a-l învinge pe Trump, democraţii vor dori să repete o coaliţie similară celei care l-a propulsat pe Obama în 2008, care a fost capabil să mobilizeze comunităţile latino şi afro-americană, femei şi votanţi albi educaţi.

Cu toate acestea, procesul alegerilor primare este în cele din urmă o chestiune de matematică: va câştiga nominalizarea democrată acel aspirant care reuşeşte să obţină sprijinul celui mai mare număr de delegaţi la convenţia partidului unde candidatul este desemnat oficial.

În total, Comitetul Naţional Democrat (DNC) calculează că vor fi 3.979 de delegaţi la convenţia din acest an, ceea ce înseamnă că aspiranţii vor trebui să câştige de partea lor cel puţin 1.990 (50% plus unu) pentru a-şi asigura victoria. În acest sens, există două date-cheie: prima este "super-marţi", care are loc la 3 martie şi în care votează 14 state. Iar a doua este 28 aprilie, când se distribuie 663 delegaţi democraţi. În plus, această zi este importantă pentru că, dat fiind că are loc chiar la sfârşitul campaniei, decide de obicei învingătorul. Odată câştigate alegerile primare, noul obiectiv îl reprezintă scrutinul prezidenţial, stabilit deja pentru 3 noiembrie.