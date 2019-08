Scandalul Epstein: „Insula orgiilor“, scotocită de agenţii federali

Procurorul general american William Barr a promis că va continua lucrul la dosarele tuturor persoanelor suspectate de complicitate cu Jeffrey Epstein, miliardarul găsit mort sâmbătă dimineaţă în închisoarea din New York în care îşi aştepta procesul pentru trafic sexual cu minore.

„Niciun complice nu va dormi liniştit. Victimele merită dreptate şi ne vom asigura că au parte de ea“, a declarat Barr într-o conferinţă de presă.

William Barr a deplâns descoperirea unor „nereguli grave“ în cadrul închisorii şi şi-a exprimat „furia“ faţă de ele. Potrivit presei americane, în ciuda unei tentative de suicid luna trecută, Epstein nu mai era supravegheat ca potenţial sinucigaş, ci doar monitorizat îndeaproape. El a fost lăsat singur în celulă, iar angajaţii închisorii aflaţi atunci în tură nu au respectat rondul la fiecare 30 de minute.

La scurt timp după declaraţiile lui Barr, FBI a efectuat un raid pe Insula Little St. James din Oceanul Atlantic. Insula respectivă este cunoscută ca „Insula orgiilor“. Epstein a cumpărat-o în anii ’90 şi a folosit-o pentru plăcerile sale sexuale, adesea în compania unor buni amici, precum Prinţul Andrew al Marii Britanii. Contactat, FBI-ul, care a deschis o anchetă privind moartea omului de afaceri, nu a dat informaţii despre raid.

Reşedinţa lui Epstein din Oceanul Atlantic FOTO Profimedia

Medicul legist amână stabilirea cauzelor morţii

La rândul său, medicul legist responsabil de autopsia cadavrului lui Epstein amână formularea unei concluzii asupra cauzelor morţii, susţinând că are nevoie de „mai multe informaţii“.

Acest deces a stârnit numeroase teorii ale conspiraţiei, multe zvonuri insistând pe ceea ce anumiţi oameni influenţi ar fi ştiut despre presupusele infracţiuni ale lui Epstein şi dacă unii dintre ei l-ar fi vrut mort.

Omul de afaceri avea legături strânse cu politicieni şi personaje celebre din Statele Unite şi din alte ţări, inclusiv cu preşedintele republican Donald Trump şi cu fostul preşedinte democrat Bill Clinton.

De fapt, Trump a contribuit din plin la răspândirea teoriilor conspiraţiei, redistribuind pe Twitter un mesaj care îl incriminează pe Clinton.

Nume grele în vizor

După moartea lui Jeffrey Epstein, principalul suspect a devenit Ghislaine Maxwell, fiica fostului patron media Robert Maxwell. Fostă parteneră a lui Epstein, Ghislaine Maxwell este acuzată de una dintre victime că a recrutat minore pentru satisfacerea poftelor trupeşti ale miliardarului. Alte persoane care riscă să ajungă implicate în dosarul Epstein sunt fostul emisar special pentru Irlanda de Nord al lui Bill Clinton, George Mitchell, patronul Victoria's Secret, Leslie Wexner, şi Jean-Luc Brunel, directorul unei agenţii de modele din Franţa. Doi miniştri francezi au cerut luni deschiderea unei anchete şi în Hexagon. Parchetul din Paris a anunţat că a început verificările şi va decide în baza lor dacă se impune un astfel de demers.

Jeffrey Epstein (primul din imagine) împreună cu Bill Clinton FOTO EPA-EFE

Jeffrey Epstein a fost arestat la 6 iulie, pe un aeroport din New York, în timp ce se întorcea de la Paris, sub acuzaţia organizării unei „reţele vaste” de exploatare sexuală a unor minore. Zeci de fete ar fi fost forţate, în perioada 2002-2005, să întreţină relaţii sexuale cu el în numeroasele sale proprietăţi, mai ales în Manhattan (New York) şi în Florida. Mărturii apărute din documente judiciare îl prezintă pe acest fost profesor de matematică drept un „prădător“ insaţiabil de minore. El a pledat nevinovat la acuzaţiile care i s-au adus şi îşi aştepta procesul, care ar fi urmat să înceapă în iunie anul viitor.

A fost condamnat pentru fapte similare în 2008, în Florida. Atunci a negociat un acord de 13 luni de închisoare, o sentinţă pe care nu ar fi executat-o pe deplin, cu procurorul general de Florida Alex Acosta. Ajuns între timp secretar al Muncii, Alex Acosta a fost nevoit să demisioneze din post odată cu redeschiderea dosarului Epstein.

Jeffrey Epstein s-a născut pe 20 ianuarie 1953 într-o familie de evrei din New York. A predat matematică şi fizică, a activat ca funcţionar bancar şi a făcut avere mai ales în calitate de consultant financiar şi investitor. Nu a fost căsătorit niciodată şi nu a avut copii.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: