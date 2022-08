UPDATE Salman Rushdie, autorul „Versetelor satanice“, a fost înjunghiat pe scenă la un eveniment în New York | FOTO, VIDEO

UPDATE 19.18 Potrivit Poliţiei newyorkeze, Salamn Rushdie a fost înjunghiat în zona gâtului.

UPDATE 19.00 Rushdie a fost dus la spital cu un elicopter medical, potrivit imaginilor video din zonă. Chautauqua Institution se află într-o zonă rurală din vestul New Yorkului, cunoscută pentru seria de prelegeri de vară. Salman Rushdie a mai susţinut prelegeri la evenimente organizate de această instituţie.

Scriitorul Salman Rushdie este cetăţean britanic de origine indiană, dar trăieşte în SUA de 20 de ani.

UPDATE 18.50 Potrivit presei americane, Salman Rushdie a fost înjunghiat. Autorul atacului a fost reţinut. Deocamdată nu sunt detalii clare despre starea scriitorului britanic.

Imediat după atac, Rushdie a fost înconjurat rapid de un grup mic de oameni care i-au ridicat picioarele, probabil pentru a-i trimite mai mult sânge înspre torace.

***

Un reporter de la Associated Press a văzut cum un bărbat a urcat pe scena de la Chautauqua Institution şi a început să-l lovească sau să-l înjunghie pe Rushdie, în timp scriitorul tocmai era prezentat publicului. Scriitorul a căzut la podea, iar atacatorul a fost reţinut, scrie AP.

BREAKING: Author Salman Rushdie has been attacked as he was about to give a lecture in western New York. An @AP reporter witnessed a man storm the stage at the Chautauqua Institution and begin punching or stabbing Rushdie as he was being introduced. https://t.co/bVTbfkLjyL