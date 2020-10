Giuliani, avocatul personal al lui Trump, a dezvăluit de ce a predat hardul de pe laptopul lui Hunter Biden publicaţiei New York Post

Într-o declaraţie acordată duminică The New York Times, Rudy Giulani a explicat că a oferit a hardului cu emailuri ale lui Hunter Biden, fiul candidatului democrat la preşedinţia SUA Joe Biden, deoarece „ori nu l-ar fi acceptat nimeni, ori, dacă ar fi făcut-o, l-ar fi amânat cât ar fi putut ca să contrazică ce e pe el înainte de publicare”.

Jurnalişti de la New York Post au declarat sub anonimat pentru The Times că au avut serioase motive de îndoială privind sursa informaţiilor provenite de pe un laptop lăsat în 2019 la un atelier de reparaţii din Delaware şi nerecuperat de proprietarul lui presupus a fi Hunter Biden.

Publicaţia tabloidă a primit hardul de la Giuliani pe 11 octombrie şi a publicat articolul intitulat „Mailurile secrete ale lui Biden” pe 15 octombrie, dezvăluind inclusiv un email primit de Hunter Biden de la un consultant al companiei energetice ucrainene Burisma, Vadym Pozharskyi, în care acesta îi mulţumea pentru oportunitatea de a-l întâlni pe Joe Biden la Washington. Echipa de campanie a lui Joe Biden neagă că această întâlnire ar fi avut loc vreodată.

Mailul datat 17 aprilie 2015 scria: „Dragă Hunter, îţi mulţumesc pentru invitaţia la (Washington) DC şi oportunitatea de a-l întâlni pe tatăl tău şi de a petrece timp împreună. Este o adevărată plăcere şi onoare”.

Hunter Biden a făcut parte din consiliul director al Burisma între 2014 şi 2019.

Într-un interviu acordat weekendul trecut Daily Beast, Rudy Giuliani a spus că este de părere că îngrijorările legate de o campanie de dezinformare a Rusiei sunt „o seamă de tâmpenii”. El spus că există o probabilitate 50/50 ca unul din asociaţii săi în investigaţii, oficialul guvernamental ucrainean Andrii Derkach, să fie un agent rus.

„Şansele ca Derkach să fie spion rus nu depăşesc o probabilitate 50/50”, spune Giuliani explicând că sancţionarea de către SUA a oficialului ca „agent rus activ” este consecinţa „manevrei serviciilor de informaţii în încercarea de a-i crea probleme lui Trump - întrucât Derkach l-ar fi putut îngropa pe Obama”.