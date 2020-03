Primarul New York-ului: Cel puţin o jumătate de milion de persoane din oraş îşi vor pierde slujbele din cauza pandemiei de coronavirus

”Este zguduitor, am văzut doar datele iniţiale, din nefericire se vor înrăutăţi”, a spus de Blasio, adăugând că unii oameni nu pot ajunge măcar să depună cerere.

”În prezent, estimarea noastră preliminară este, din nefericire, că cel puţin o jumătate de milion de new-yorkezi vor rămâne fără serviciu, unii deja au rămas, iar alţii vor rămâne în curând”, a spus primarul.

Coronavirusul a infectat peste 21.800 de oameni în oraş, iar cel puţin 281 au murit, a arătat de Blasio. În mod normal, în New York există 20.000 de paturi în spitale, dar până în luna mai va fi nevoie de trei ori mai multe locuri, a arătat primarul.

New York City este epicentrul epidemiei majore care are loc în statul New York, unde numărul cazurilor s-a dublat o dată la trei zile, reprezentând peste jumătate din cazurile înregistrate la nivel naţional.