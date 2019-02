Poliţia din Florida a publicat mesaje schimbate de doi pedofili care puseseră ochii pe o fetiţă

Lef Best (stânga) şi Benjamin Worster (dreapta) FOTO Captura Daily Mail

„O mamă singură are o fetiţă de trei ani, dar nu este o mamă prea bună, îşi neglijează fetiţa în mod constant. Chiar din a doua zi în care am văzut-o, fetiţa a venit la mine şi mi-a dat o îmbrăţişare, şi şi-a îngropat faţa în zona inghinală, aşa că voi lucra la asta“, i-a scris Benjamin Worster (39 de ani) lui Lef Best (37 de ani).

„Cred că o voi lăsa accidental să-l vadă de câteva ori, să vedem cum reacţionează, poate o aduc la tine să ne uităm la un film, pentru ca să se obişnuiască şi cu tine“, a continuat el.

„Mă uit pe Internet pentru lucruri care ar putea adormi copiii timp de câteva ore“, i-a mai scris Worster lui Best.

„Mi-ar plăcea să-i fac diverse lucruri fetiţei“, a răspuns cel din urmă.

Mesajele respective au fost descoperite chiar de mama fetiţei în telefonul lui Worster.

Ea se mutase împreună cu el în decembrie anul trecut, iar la scurt timp fetiţa i-a spus că bărbatul a „atins-o“.

Poliţia din Florida a publicat aceste mesaje pentru a atenţiona părinţii cu privire la modul de operare al prădătorilor sexuali, notează Daily Mail.

Worster a fost arestat a fost arestat acum o lună sub acuzaţiile de molestare, expunere tendenţioasă şi posesie de materiale pornografice, în timp ce Best a fost arestat joi sub acuzaţia de complicitate la comiterea unui act de abuz sexual asupra unui copil.

