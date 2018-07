Obama denunţă politica lui Trump într-un discurs, la Johannesburg, cu ocazia marcării centenarului naşterii lui Mandela

Într-un discurs politic foarte aşteptat, la Johannesburg, cu ocazia centenarului naşterii lui Nelson Mandela, primul preşedinte sud-african de culoare, Barack Obama a avut grijă să nu-l numească vreun moment pe actualul locatar al Casei Albe, însă multe dintre aluziile la Donald Trump au fost transparente pe stadionul Wanderers, pe care l-a cucerit.

”Având în vedere epoca incertă şi stranie în care trăim, informaţiile îşi aduc în fiecare zi mulţimea de titluri deranjante care dau ameţeli”, a lansat fostul preşedinte american la începutul intevrenţiei sale în faţa a peste 10.000 de persoane.

Preşedintele Trump a consternat cu o zi înainte America, întorcându-le spatele aliaţilor Statelor Unite şi oferindu-i garanţii lui Vladimir Putin.

La Johannesburg, Barack Obama a denunţat de asemenea ”politica fricii şi ranchiunii” şi pe cea a ”oamenilor puternici”.

El a atacat politicieni care ”nu fac decât să mintă”. ”Politicienii par să respingă conceptul de adevăr obiectiv, oamenii inventează”, a lansat el, declanşând un val de râsete.

Former Pres. Obama: "Unfortunately, too much of politics today seems to reject the very concept of objective truth. People just make stuff up...we see the utter loss of shame among political leaders where they're caught in a lie and they just double down" https://t.co/s4drXPCOgd pic.twitter.com/Q64Rhd25b8