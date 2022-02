O companie privată de închisori din SUA va derula un program pilot care va plasa în arest la domiciliu sute de migranţi

BI Incorporated, o filială a companiei private de închisori GEO Group, va opera aşa-numitul program pilot ”arest la domiciliu”, au declarat un purtător de cuvânt al DHS şi doi oficiali americani.

Imigranţii înscrişi în program vor fi limitaţi la locul lor de reşedinţă în Statele Unite timp de 12 ore pe zi şi monitorizaţi electronic în timp ce îşi aşteaptă audierile de judecată. 4

Reuters şi alte instituţii au raportat săptămâna trecută despre noul program, care va cere, în general, imigranţilor să rămână în reşedinţa lor de la ora 20:00 până la 8 a.m.

Administraţia Biden a extins foarte mult aşa-numitele ”alternative la detenţie”, cum ar fi brăţările de gleznă şi monitorizarea prin telefonul mobil.

Alegerea unei companii private de închisori care să conducă programul pilot privind arestul la domiciliu arată cum companiile ar putea păstra o poziţie puternică în domeniul imigraţiei.

GEO Group a refuzat să comenteze şi, în schimb, a recomandat trimiterea întrebărilor la U.S. Imigration and Customs Enforcement (ICE), care supraveghează detenţia pentru imigranţi şi intră sub incidenţa DHS.

Întrebat despre program, un purtător de cuvânt al DHS s-a referit la program ca parte a ”reformelor detenţiei cu impact”.

Preşedintele american Joe Biden a semnat un ordin executiv la scurt timp după preluarea mandatului, în ianuarie 2021, care elimina treptat contractele cu închisorile private pentru închisorile federale, pentru ”a reduce stimulentele bazate pe profit” pentru încarcerare şi pentru a combate rasismul sistemic.

Până acum, însă, Biden nu şi-a îndeplinit promisiunea de campanie de a face acelaşi lucru în cazul detenţiei imigranţilor.

În prezent, există 21.000 de imigranţi în centre federale de detenţie, în creştere faţă de 19.000 la 30 septembrie 2020, înainte ca Biden să preia mandatul.

Centrele de detenţie pentru imigranţi funcţionează la capacitate redusă din cauza Covid-19.

Populaţia actuală aflată în detenţie este mult mai mică faţă de nivelurile de dinaintea Covid-19, sub fostul preşedinte Donald Trump, un republican şi un opozant al imigraţiei.

Administraţia Biden a închis două centre de detenţie pentru imigranţi şi a spus ICE să restrângă arestările, cu accent pe criminalii serioşi.