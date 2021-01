Nimic nu poate fi mai important decât lectura dosarelor realizate pentru fiecare dintre membrii cabionetului, "descifraţi" în lumina singurei perspective esenţiale: capacitatea fiecăruia de a demara şi coordona schimbările structurale propuse în platforma politică cu care Biden a câştigat alegerile. Şi nu este vorba doar despre mişcările spectaculoase pe care Preşedintele Biden le-a anunţat pentru următoarele zile (revenirea în Acordul de la Paris, spre exemplu, dar şi schimbările măsurilor luate de Trump în ce priveşte migraţia din anumite ţări musulmante, etc) ci despre modificări structurale în diverse zone esenţiale ale politicii interne şi externe, cele care, peste o perioadă de timp, să modifice ceva din efectele dezastruoase ale politicilor anterioare, de la cele în domeniul social şi sănătăţii până la politica externă în care se va reveni la principiul multilateralităţii, recunoscând ireversibilitatea proceselor globalizării.

Dar, fireşte, chiar dacă toate acestea sunt aşteptate cu justificată speranţă ca semnal că într-adevăr se începe închiderea Parantezei Trump, cel mai important lucru este mesajul pe care Cabinetul Biden, aliniat acum pe linia de start, îl transmite în primul rând poporului american, profund şi violent divizat de mesajele antinomice din perioada Trump, culminând cu ajungerea la punctul maxim de explozie, asaltul împotriva Capitoliului, cel mai grav episod de dizidenţă civilă violentă din istoria americană. Justiţian de-abia începe să lămurească lucurile şi, foarte curând, se va ajunge la explicarea deplină a vinovăţiilor personale, la orice nivel, apoi a tragerii la răspundere legală a incitatorilor la ceea ce putea să devină lovitură de stat sau/şi semnal pentru declanşarea de război civil.

Dar asta nu este decât una dintre componentele procesului de reunificare naţională de care tot vorbeşte Biden. Trebuia să vină şi cu ceva concret care să arate americanilor că, în opoziţie cu obsesia minţilor bolnave din "Supremaţia albă", o naţiune multiculturală cum este SUA, născută prin reunirea diferitelor generaţii de imigranţi care au preluat şi pe nefericiţii din coloniile penitenciare britnice şi franceze, oferind tuturor o nouă şi strălucitoare identitate în "ţara tuturor posibilităţilor". Cea în care, atât de greu şi cu un parcurs de integrare dur şi presărat cu atâtea suferinţe, aveau să se integreze şi urmaşii sclavilor africani folosiţi fără remuşcări pe plantaţiile din Sud, eliberaţi doar în urma tragicului Război Civil. Dar şi, în fine, trebuia să vină - ca act de recuperare istorică şi înţelepciune umană - recunoaşterea superioară a populaţiei indigenilor, "piei roşii", aproape exterminate de noii veniţi, albii imigranţi europeni.

Echipa Biden înseamnă o încercare - să vedem cât de mult va fi ea validată de istoeire - de a reechilibra societatea mericană şi a elimina ceva din tensiunile enorme existente, formând o "nouă echop de forţă" care să fie o imagine cât de poate de fidelă a extraordinare varietăţi pe care o prezintă lumea multi-culturală şi multi-identitară a Americii de azi.

Foto: EPA EFE

Desigur, aşa cum este firesc, primul mesajul transmis de Biden personal a fost nominalizare doamnei Kamala Harris în postul de vicepreşedinte al SUA. Spunea atunci Biden: "Şi voi avea onoarea de a servi cu un vicepreşedinte fantastic: Kamala Harris, care face istorie ca prima femeie, prima femeie de culoare, prima femei cu origini din Asia de sud, primia fiică de imigranţi aleasă vreodată (pentru funcţie de stat naţională) în această ţară". Cu părinţi imigranţi (mama indiancă şi tatăl din Jamaicam devenit profesor la Stanford) Kamal Harris a devenit acum, după Obama, simbolul succesului integrării în SUA, ea însăşi mprturisind în cartea ei autobiografică : "Mama ştia că în în ţara sa de adopţie, sora mea Maya şi cu mine vom fi văzute ca negrese şi era decisă să facă în aşa fel încât să devenim femei negre mândre, care se simt bine în pielea lor". Într-adevăr, poate acesta să devină mesajul reparator în care să creadă America socială adânc rănită în aceşti ultimi ani Trump.

Iată câteva dintre numele cu cea mai mare rezonanţă ale echipei Biden-Harris:

Antony Blinken, responsabilul pentru zona afareilor externe. Are 58 de ani, fost membru de mare succes al echipei Obama. A fost adjunct al Secretarului de Stat între 2015-2017 şi a activat şi în tmpul preşedenţiei Clinton în calitate de membru al Cosiliului de Securitate al Caei Albe.

Lloyd Augustin la Apărare. În vârstă de 67 de ani, avest veteran al războaielor din Irak şi Afganistan a activat şi el în perioada Obama ca responsabil al comandamentelor americane regionale, mai ales în Orientul Mijlociu.

Alejandro Mayorkas, responsabil cu domeniul Securităţii interne. 61 de ani, originar din Cuba, a fost adjunctul şefului Securităţii Interne în perioada 2013-2016. A fost şi directorul serviciilor de imigraţie.

Merrick Garland la Justiţie. Este una dintre cele mai semnificative poziţii deoarece autoritatea acestui fost judecător la Curtea de apel districtul Columbia arv trebui să fie îndestul de puternică pentru a potoli scandaluri actuale din poliţia americană, acuzată de a fi fost cel puţin neatentă la progresia grupurilor de extremă dreaptă, de unde şi diversele acţiuni în justiţie din acest moment pe baza dovezilor puse la dispoziţie de FBI. Nu va fi uşor.

Debra Haaland la departamentul Interne. Spoectaculoasă numirea acestei femei de origine indiană (membră a tribului Laguna Pueblo din New Mexico) în fruntea departamentului care gerează totate reursle naturale care se găsesc pe pămânurile sub administraţie deferală, atât rezervele indiene, cât şi parcurile naţionale. Iar zona parcurilor naţionale este una dintre marile mize de credibilitate ale Administraţiei Biden deoarece vor trebui anulate imediat permisele de explorare şi explorare dacordate unor companii care deja începuseră lucrări pregătitoare în Alaska, spre exemplu, în teritoriu de biosferă prptejată

Maria Fudge pentru departamentul locuinţelor. Este un domeniu dintre cele mai sensibile care revine unei afro-americane în vărstă de 68 de ani, cu promisiunea de a relua unele dintre programele sociale în domeniu iniţiate în ultimii ani ai perioadei Obama

Pete Buttigieg la Transporturi. Cel mai târ membru al echipei Biuden-Harris, are 38 de ani, a fost candidat la preşedinţie, retrăgându-se în favoarea lui Biden, fost consultant, veteran din Afganistan, cu identitate homosexuală susţinută deschis, este creştin practicant şi va avea responsabilitatea unui sector esenţial al economiei americane, acum suferind foarte tare de pe urma pandemiei.

Miguel Cardona la Educaţie. Are 45 de ani, este fost profesor, provenind dintr-o familie de emigranţi din Puerto Rico. Are misiunhea dificilă de a coordona redeschiderea şolilor, muncă ce-ar putea să fie o misiune de Sisif din cauza amplorii pandemiei în SUA şi a situaţiei şcolilor din zonele tradiţional sărace sau care se confruntă acum cu o explozie a şomajului şi a abandonului şcolar.

Xavier Becerra la Sănătate. Fost procuror general al Californiei, are 62 de ani, reprezintă comunitatea hispanofonă, trebuie să preia gestiunea celui mai dificl dintre sectoare, lucrând în strânsă cooperare cu Jeffrey Zients, noul consilier prezidenţial pentru problemele legate de pandemia cu coronavirus, fost director economic al Consiliului economic naţional, al Biroului de management al bugetului.

William Burns la CIA. Va fi primul diplomat din ostorie desemnat să conducă CIA. Diplomat de carieră timp d3 33 de ani, a fost ambasador al SUA în Rusia 2005-2008 şi a condus un think tank specializat în relaţii internaţionale.

Avril Haines la agenţia naţională de informaţii. Are 51 de ani, a fost directoarea CIA şi adjuncta şefului Securităţii naţionale.

Lista este mult mai lungă, dar aş vrea să amintesc şi numirea lui Michael Hagen, afro-american de 45 de ani, în fruntea Agenţei naţionale de protecţie a mediului, domeniu în care va coopera cu Gina MaCarty, responsabilul politic cun probleme de climat din echipa de consilieri a lui Obama şi cu John Kelly, trimisul special al echopei Biden pe probleme de climat, fost Secretar de Stat.

Va fi un succes? Nimeni nu poate şti. Oricum, bătălia este dechisă. Acea bătălie sub semnul căreia Biden şi-a pus campania electorală: „Battle for the soul of the nation“.