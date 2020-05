Mai rar asemenea asistenţă selectă în sala unde se desfăşurau dezbaterile aleşilor locali, unii parlamentari, aşa cum mărturiseşte senatoarea Danya Polehanki, îmbrăcând pentru această ocazie solemnă veste anti-glonţ.

Atmosfera s-a încins brusc în momentul dicuţiei din parlamentul local privind intenţia guvernatorului Gretchen Whitmer (D) de a prelungi ordinul de carantinare şi starea de urgenţă până la 28 mai. Afară, manifestanţii îşi exprimau protestul şi anunţau că se pronunţă în favoarea planurilor propuse de Trump pentru reluarea treptată a activităţilor economice. Iar armele erau la vedere, semnal imposibil de ignorat. Iar votul a fost, previzibil în favoarea abolirii stării de urgenţă.

Directly above me, men with rifles yelling at us. Some of my colleagues who own bullet proof vests are wearing them. I have never appreciated our Sergeants-at-Arms more than today. #mileg pic.twitter.com/voOZpPYWOs

Reacţia Preşedintelui Donald Trump nu a întârziat. Iat-o:

The Governor of Michigan should give a little, and put out the fire. These are very good people, but they are angry. They want their lives back again, safely! See them, talk to them, make a deal.