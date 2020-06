Instalat în funcţie la presiunea lui Trump, noul şef al Agenţiei pentru media globală a început epurările: patru directori, între care şi cel al Radio Free Europe, demişi

Un fost oficial a numit „masacrul de miercuri seara” mutarea în care directorii canalelor Middle East Broadcasting (MBN), Radio Free Asia, Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), şi Open Technology Fund, canale de ştiri aflate sub autoritatea agenţiei, au fost demişi în masă.

Potrivit unei surse a Agenţiei americane pentru media Globală (USAGM), o agenţie federală independentă, acţiunea de demitere a coordonatorilor reţelelor de ştiri este una „fără precedent”.

O sursă familiară cu situaţia a declarat că cel puţin două dintre demiteri - a lui Jamie Fly, de la RFE/RL, respectiv a lui Alberto Fernandez - sunt neaşteptate, în timp ce Libby Liu, şeful Open Technology Fund, demisionase deja şi urma să părăsească postul începând din luna iulie.

Surse familiare cu demiterile au declarat că consiliile directoare are celor patru canale de ştiri au fost dizolvate şi că unul din cei care urmează a fi instalaţi în locurile rămase libere este un oficial de la Liberty Counsel, o organizaţie creştină conservatoare.

Potrivit unui memo intern consultat de CNN, au fost făcute mai multe numiri politice pe poziţii de management şi, se arată în notă, „până la noi indicaţii” nu se vor lua decizii şi nu se vor face comunicări externe „fără aprobarea explicită” a şefului de operaţiuni, care raportează directorului executiv, şi şefilor de personal între alţii.

Michael Pack, un aliat al fostului şef de campanie a lui Trump, Steve Bannon, este în funcţie de două săptămâni.

Misiunea USAGM este „să informeze, implice şi să conecteze oamenii din întreaga lume în vederea sprijinirii democraţiei şi libertăţii”.

Senatorul democrat Bob Menendez, membru al Comitetului pentru relaţii Internaţionale a transmis următorul comunicat: „Aşa cum ne temeam, Michael Pack a confirmat faptul că a demarat o campanie politică menită să distrugă independenţa USAGM şi rolul său istoric. Demiterea în bloc a şefilor reţelelor de ştiri şi destructurarea consiliilor pentru a instala pe aceste locuri aliaţii politici ai preţedintelui Trump este o încălcare flagrantă a misiunii şi misiunii organizaţiei pe care e posibil să nu le mai recupereze vreodată”.

Demiterile vin în contextul criticilor lui Donald Trump asupra Voice of America, un alt canal aflat sub aripa Agenţiei americane pentru media Globală (USAGM), pe care Trump l-a acuzat că răspândeşte propagandă chineză. Luni, în contextul unor zvonuri privind demiterile, doi directori ai canalului au demisionat. Un alt aliat al fostului şef de campanie al lui Trump, Jeffrey Shapiro, care urmează să fie numit director la Office of Cuba Broadcasting, declara în 2017 că scopul său este să facă din agenţie o moştenire a lui Bannon.

Într-o notă internă transmisă colegilor, înainte de anunţul privind demiterile, Pack s-a referit la trei scopuri principale, între care examinarea unor probleme care s-au manifestat la nivelul mediei în ultimii ani şi sporirea eficienţei agenţiei.

Preşedintele Comitetului de Afaceri Externe din Camera reprezentanţilor, democratul Eliot Engel, a transmis că se teme că rolul agenţiei în calitate de reţea de ştiri neutră „este în primejdie” sub conducerea lui Pack. Acesta din urmă trebuie să înţeleagă că USAGM nu este „ministerul Informaţiilor”, a avertizat acesta.





Odată ajuns în funcţie, Pack a îngheţat fondurile agenţiei, ceea ce are impact asupra funcţionării agenţiei şi contractelor pentru sateliţi, inclusiv asupra planurilor de a introduce dispozitive de internet în Hong Kong înainte de aplicarea unor restricţii suplimentare de către China.