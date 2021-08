Imagini cu Joe Biden în timp ce ignoră indicaţiile unui agent Secret Service au devenit virale pe internet

În loc să urmeze indicaţiile unui agent Secret Service, de a păşi pe o alee către Casa Albă, Joe Biden este văzut cum îl urmăreşte pe agent pe gazon şi prin grădină, până ajunge la reşedinţa prezidenţială.

Preşedintele american a fost în ultima vreme în centrul atenţiei, după mai multe episoade ce au atras critici.

El l-a numit pe omologul său francez, preşedintele Emmanuel Macron, „prim-ministru”. Gafa făcută de şeful SUA anul trecut, fiind una dintre cele mai mediatizate.

I've seen dogs that are better trained than this. Secret Service agent appears to point and show Joe which way to walk, yet Joe ignores the path and follows the agent up the lawn.



