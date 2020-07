Fiul unei judecătoare federale de origine hispanică, împuşcat mortal în locuinţa familiei din New Jersey

Fiul judecătoarei federale americane Esther Salas a fost împuşcat mortal la domiciliul familiei din New Jersey Foto captură You Tube/ Eyewitness News ABC7NY

Motivul atacului nu este cunoscut, iar bărbatul îmbrăcat în curier FedEx este încă liber. Un primar local, prieten al familiei a declarat că judecătoarea Esther Salas, a primit ameninţări în trecut, care au fost şi subiectul unor anchete, însă nu ştie să fi existat unele recente. Aceasta, care se afla în pivniţa casei în momentul atacului, nu a fost rănită, potrivit ABC News, citat de news.ro. O ipoteză este şi faptul că soţul judecătoare, un avocat, ar fi fost de fapt vizat.

Fiul magistratei, Daniel Anderl, în vârstă de 20 de ani, unicul copil al cuplului, a fost ucis în momentul în care a deschis uşa, potrivit ABC şi CNN.

Soţul lui Esther Salas, Mark Anderl, avocat şi fost procuror, care a fost împuşcat de mai multe ori, se află în stare critică, dar stabilă, după ce a fost operat, potrivit publicaţiei New Jersey Globe.

”A fost împuşcat în inimă”, a declarat primarul din North Brunswick, Francis "Mac" Womack, un prieten al judecătoarei, citat de ABC.

Biroul FBI de la Newark a anunţat, într-un mesaj postat pe Twitter, că ”anchetează un atac armat care a avut loc la domiciliul judecătoarei Esther Salas" şi se află în căutarea unui suspect.

Judecătoarea Salas, în vârstă de 51 de ani, este prima femeie hispanică promovată judecătoare federală în districtul New Jersey. Ea a fost numită de către preşedintele Barack Obama în 2010.

”O cunosc bine pe Salas şi pe soţul său şi am fost mândru să o recomand preşedintelui Obama în vederea nominalizării la tribunalul federal din New Jersey”, a declarat într-un comunicat, citat de presă, senatorul din New Jersey Bob Menendez.

”Mă rog pentru judecătoarea Salas şi familia sa şi pentru ca cei responsabili de acest act îngrozitor să fie arestaţi rapid şi trimişi în faţa justiţiei”, a adăugat el.

Judecătoarei i s-a repartizat un recurs colectiv depus de un grup de investitori Deutsche Bank care afirmă că banca nu a supravegheat corespunzător clienţi consideraţi de înalt risc, între care investitorul financiar Jeffrey Epstein, acuzat de exploatarea sexuală a unor minore şi care s-a sinucis anul trecut în închisoare.

Esther Salas a judecat mai multe cazuri foarte mediatizate şi a prezidat în 2014 procesul de fraudă în care au fost acuzaţi Teresa Giudice, protagonistă a reality-show-ului "Real Housewives of New Jersey" şi soţul acesteia Joe.