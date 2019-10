Elevă de 13 ani arestată în SUA, după ce şi-a îndreptat spre colegi degetele imitând un pistol

S-a întâmplat după ce un coleg de la Westridge Middle School a întrebat-o pe cine ar omorî din clasă. Ţinând degetele sub forma unui pistol, fata a indicat patru colegi şi apoi pe sine.

Eleva a fost trimisă în biroul directorului şi, după o discuţie cu ceilalţi elevi, s-a decis că fata ar trebui arestată. A fost reţinută de poliţie şi ulterior eliberată în prezenţa mamei. Documentele de la Curte, potrivit publicaţiei „Star“, arată că pe 18 septembrie fata şi-a exprimat „într-un mod criminal, intenţia de a comite acţiuni violente, cu scopul de a-i speria pe alţii sau de a determina evacuarea elevilor şi întreruperea activităţilor şcolare“.

„Peste noapte, câţiva dintre elevi au contactat conducerea şcolii şi şi-au exprimat teama cu privire la această elevă în urma incidentului respectiv“, a declarat pentru USA Today Frank Donchez, şeful Poliţiei.

Aceasta va fi audiată săptămâna viitoare sub acuzaţia de ameninţare cu moartea. Bunicul ei spune că lucrurile au scăpat total de sub control şi că şcoala ar fi trebuit să rezolve incidentul fără să implice autorităţile. Bunicul a mai subliniat că eleva nu are acces la arme şi că acum, din pricina scandalului, e îngrijorat pentru viitorul ei.

Conducerea şcolilor este din ce în ce mai alertată în Statele Unite, mai ales după atacurile din instituţiile de învăţământ din ultimii ani. În februarie 2018, de pildă, în Parkland, Florida, au fost ucişi 17 elevi. De aceea, nu sunt trecute cu vederea intimidările şi alte forme de bullying, cu toate că alţi experţi consideră că aceste programe drastice nu vor aduce rezultate.