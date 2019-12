Donald Trump i-a luat cadou primei-doamne o felicitare „foarte frumoasă”

Întrebat într-o videoconferinţă cu jurnalişti pe care a susţinut-o în Ajunul Crăciunului în biroul său de la reşedinţa Mar-a-Lago, în Florida, ce cadou îi oferă soţiei sale de Crăciun, preşedintele american a dat un răspuns surprinzător, comentează HP.

”I-am cumpărat o felicitare foarte frumoasă. De fapt, am pus să se ia mai multe şi am ales-o pe cea mai frumoasă. Cu multă dragoste”, a declarat el.

Puţinor persoane le-ar plăcea să fie în locul Melaniei Trump la primirea cadoului, comentează publicaţia.

Ceea ce i-a pregătit Prima Doamnă drept cadou este necunoscut.

Serviciile Melaniei Trump au difuzat o fotografie în care Prima Doamnă vorbeşte la telefon. Potrivit tradiţiei, ea răspunde întrebărilor unor copii care urmăresc turneul distribuirii cadourilor de către Moş Crăciun.

It's #ChristmasEve & #Santa is hard at work delivering toys to children all over the world! A wonderful tradition - thank you @NoradSanta for including me in helping the kids track Santa! pic.twitter.com/VfPpYFZB7y