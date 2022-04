Cum au reacţionat angajaţii Twitter, după ce Musk a cumpărat platforma socială: „Un pericol pentru democraţie”

După două săptămâni de tatonări, consiliul de administraţie al Twitter a acceptat oferta în valoare de 44 de dolari a miliardarului american, după ce acesta a dovedit că poate susţine financiar achiziţia.

Până la preluarea reţelei sociale, în şase luni, Twitter a oprit dezvoltarea de noi aplicaţii de teama unor potenţiale sabotaje ale angajaţilor cu vederi de stânga înainte de a-şi da demisia, speculează Bloomberg. Aceştia au calificat preluarea Twitter de către Musk „un pericol pentru democraţie”.

Luni, Musk a scris: Sper că chiar şi cei mai mari critici ai mei rămân pe Twitter, deoarece asta înseamnă libera exprimare”.

„Libera exprimare este piatra de temelie în funcţionarea democraţiei iar Twitter este piaţa digitală unde chestiunile vitale pentru viitorul umanităţii sunt dezbătute”, a mai transmis Musk.

Angajaţii cu vederi de stânga din California au umplut grupurile de discuţii cu plângeri legate de Musk şi de preocupări că ar fi din nou obligaţi să vină la birou, relatează Daily Mail.

Inginerul software Addison Howenstine a scris că lucrurile se vor înrăutăţi odată ce Musk preia complet Twitter şi el ar putea reprezenta un pericol pentru „democraţie şi afacerile globale”.

Criticii miliardarului se tem că acest autodeclarat „absolutist al libertăţii de exprimare” ar putea relaxa politicile de moderare într-un mod nedorit şi ar putea lăsa pe platformă politicieni şi personalităţi precum Donald Trump, interzişi permanent de companie pentru incitare la ură.

Vedete americane şi-au anunţat deja ultimele mesaje înainte ca platforma să-şi atingă versiunea finală de „ură dezlănţuită totală, fanatism şi misoginie (Jameela Jamil).

Alţii, precum actorul Rob Reiner şi actriţa Mia Farrow, se tem că un „infractor” precum Donald Trump va reveni pe platformă sau aceasta va fi şi mai „toxică” decât înainte.

„Problemele cu care se va confrunta Elon Musk ca proprietar al unei companii de social media îl vor face să-şi accelereze considerabil planurile de evadare pe Marte”, a comentat actorul din Star Trek George Takei (85 de ani).

Leslie Miley, un fost angajat al Twitter care a lucrat şi pentru Google şi Apple, a spus că Twitter „va lăsa practic un bărbat-copil să preia platforma lor”.

Geraint Davies, un inginer video senior pentru Twitter, a scris: „Are cineva nevoie de un inginer software cu 40 de ani de experienţă? Întreb pentru un prieten”.

Inginerul Twitter Jay Holler a scris: „Pentru prima dată, din conducerea Twitter face parte cineva pe care l-am blocat proactiv pe această platformă”.

Gerard Taylor, un inginer senior de software, a fost indecis: „Sentimentul meu actual: acţiunile au crescut! URA! Dar cum rămâne cu cultura companiei noastre?

Chloe Barnes, directorul pentru standardele globale, a adăugat: „Înţeleg perfect că acesta este divertisment pentru unii. Dar să ştiţi că asta cu siguranţă nu este distracţie pentru mine.

Cassie Nick Rumbaugh, un cercetător de date, a deplâns presupusa transfobie a lui Musk şi a scris: „Sunt sincer cam îngrozit.”

Fondatorul Twitter, Jack Dorsey, dimpotrivă, a considerat că preluarea este o veste grozavă.

Postând un link Spotify către melodia de la Radiohead „Everything in it's Right Place”, Dorsey a mărturisit: „Iubesc Twitter. Este cel mai apropiat lucru de o „conştiinţă globală”, spune Dorsey, pe Twitter. ”Ca şi companie, Twitter rămâne pentru mine singurul copil şi cel mai mare regret. A fost deţinută de Wall Street şi de modelul publicităţii online. Preluarea ei din mâinile Wall Street-ului mi se pare pasul corect”.

Dorsey spune că Elon Musk este singura soluţie pentru Twitter, chiar dacă, spune el, „în principiu nu cred că cineva ar trebui să deţină sau să conducă Twitter”. El se arată convins că Musk va face ca Twitter să fie o platformă în care oamenii să aibă maximă încredere.

„Este important să recunoaştem că aveţi multe sentimente diferite despre ceea ce se întâmplă. Unii dintre voi sunteţi îngrijoraţi, alţii sunteţi încântaţi şi unii dintre voi aşteptaţi să vedeţi cum o să meargă. Ştiu că acest lucru vă afectează pe toţi personal. Este o zi emoţionantă şi vreau doar să recunosc asta”, le-a spus angajaţilor CEO-ul Parag Agrawal, potrivit NYT.

Preocupările cu privire la pierderea imediată a locurilor de muncă au fost atenuate: angajaţilor li s-a spus că afacerea va funcţiona ca de obicei până la încheierea unui acord în următoarele şase luni, a relatat Kurt Wagner de la Bloomberg.

Personalului i s-a spus că nu vor exista concedieri „în acest moment” – dar nu au fost oferite garanţii atunci când Musk preia controlul.





În grupurile interne de discuţii a fost scandal, a informat The New York Times.





„Cred că vomit... Chiar nu vreau să lucrez pentru o companie care este deţinută de Elon Musk”, a comentat un angajat.





Musk a promis că va proteja libertatea de exprimare pe Twitter, „învinge roboţii de spam” şi „autentifica toţi oamenii”, în timp ce a salutat achiziţia.





În cadrul companiei, s-a creat rumoare după anunţul achiziţiei. „Simt ...că face asta ca să troleze... nu ştie nimic despre politicile noastre şi despre ce facem... declaraţia lui despre algo-ul nostru a fost...o nebunie.





„O să-i lăsăm pe toţi să o ia razna?... nimeni nu ştie”, a spus angajatul, potrivit New York Times.





Unii membri ai personalului Twitter s-au „răzvrătit în mod deschis” împotriva lui Musk, a remarcat un observator, postând o captură de ecran a site-ului oficial Github al Twitter şi postând un răspuns public intitulat „Algoritmul”, cu cod zero.





În conformitate cu termenii acordului dintre Musk şi Twitter, acţionarii vor primi 54,20 USD în numerar pe acţiune. Reprezintă o primă de 38% faţă de preţul de închidere acţiunilor Twitter pe 1 aprilie - ultima zi de tranzacţionare înainte ca Musk să anunţe că a preluat 9% din acţiuni,





Musk a declarat săptămâna trecută că a strâns 46,5 miliarde de dolari pentru cumpărarea Twitter, punând presiune asupra consiliului de administraţie pentru a negocia un acord. Printre cei 11 membri se află şi co-fondatorul Twitter şi fostul CEO Jack Dorsey, care plănuia să demisioneze din consiliu în mai.

El s-a întâlnit, de asemenea, cu acţionarii în ultimele zile, căutând sprijin pentru oferta sa, spunând că consiliul trebuie să se decidă „da sau nu”. El a spus că gigantul tehnologic trebuie să devină privat pentru a creşte şi a deveni o platformă autentică pentru libertatea de exprimare.

Apoi, în mod neaşteptat, Twitter a anunţat că tranzacţia a fost aprobată în unanimitate de consiliul său de administraţie.

O potenţială relaxare a restricţiilor privind conţinutul publicat pe Twitter îi îngrijorează şi pe oficialii UE care recent au aprobat o legislaţie mai strictă privind serviciile digitale.