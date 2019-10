Controversatele legături ale lui Trump şi Giuliani cu oligarhi ucraineni

Acum că Trump este preşedinte şi Giuliani acţionând ca avocatul său şi reprezentantul preşedintelui în Ucraina, pentru a descoperi detalii compromiţătoare despre rivalii săi democraţi din trecut şi din prezent, aceste conexiuni dubioase capătă o nouă semnificaţie, notează Daily Beast.

DW a făcut cercetări după ce preşedintele SUA a spus în controversata discuţie telefonică avută cu omologul său Zelenski că are „mulţi prieteni ucraineni” pentru a afla pe cine ar fi putut avea în vedere şeful Casei Albe şi iată pe cine a găsit:

Viktor Pinciuk

Legăturile ucrainene ale lui Trump îi cuprind pe cei ce îl cunosc şi pe cei care au cumpărat imobile ale sale. Probabil cel mai cunoscut om din prima categorie este miliardarul Viktor Pinciuk. De numele său se leagă una din primele apariţii publice ale lui Trump legate de Ucraina, care a avut loc în septembrie 2015. Candidatul republican cu şanse reale la preşedinţie de atunci a participat prin teleconferinţă la forumul YES, o manifestare privată a lui Pinciuk, în cadrul căreia politiceni şi experţi din vest au discutat despre relaţiile Ucrainei cu occidentul. În Ucraina Pinciuk este dintre cei pe care lumea îi califică drept oligarhi. În diverse clasamente el se numără între cei mai bogaţi ucraineni. Acest ginere al fostului preşedinte al Ucrainei, Leonid Kucima, în vârstă de 58 de ani, provine din oraşul Dnipro (odinioară Dnipropetrovsk), şi este proprietarul unei fabrici de ţevi şi al unui trust media, inclusiv al posturilor tv STB şi ICTV, care sunt „cele mai mari din ţară”, după cum afirmă conducerea acestora.

Apariţia video a lui Trump la acea manifestare a durat 20 de minute şi l-a costat pe Pinciuk, potrivit presei, 150.000 de dolari. Despre eventuale interese comune de afaceri ale lor nu se ştie nimic. În timpul forumului întrebările au fost puse de Douglas Schoen, un publicist din SUA, politolog şi comentator al postului de televiziune american Fox News, postul preferat al lui Donald Trump. Schoen lucrează de multă vreme pentru Pinciuk şi este înregistrat la Ministerul Justiţiei din SUA ca lobbyist oficial al acestuia. Trump a afirmat atunci că ar cunoaşte „mulţi oameni care trăiesc în Ucraina”, i-a calificat pe aceştia drept „fantastici” şi l-a elogiat pe Pinciuk: „Viktor este un om deosebit şi un întreprinzător deosebit. Când a fost în vizită la mine i-am spus că probabil am mai multe de învăţat eu de la el decât are el de la mine.” Trump a afirmat de asemenea ceea ce a repetat patru ani mai târziu în discuţia telefonică avută cu Zelenski, anume că state europene, între care Germania, ar face prea puţin pentru Ucraina.

Pavlo Fuks

Un alt ucrainean cunoscut care are legături cu Trump este Pavlo Fuks, un întreprinzător în vârstă de 47 de ani originar din Harkov, oraş aflat în estul Ucrainei. El a activat vreme îndelungată în Rusia, unde a fondat o mare firmă imobiliară. Într-un interviu oferit agenţiei Bloomberg, Fuks a declarat că l-a cunoscut pe Trump în 2005 şi că s-ar fi întâlnit de mai multe ori cu el şi cu copiii săi, Ivanka şi Donald Trump Jr. În context s-a discutat despre ideea de a construi la Moscova un Trump-Tower. Afacerea nu s-a materializat fiindcă, potrivit lui Fuks, Trump ar fi cerut un preţ prea mare.

Fuks trăieşte în prezent în Ucraina şi în Rusia numele său se află pe o listă a sancţiunilor pe care Moscova a introdus-o în reacţie la o măsură similară luată de Kiev. Se ştie de asemenea că Fuks a fost unul din ucrainenii care s-au deplasat în februarie 2017 la Washington, deşi nu a luat parte la învestitura lui Trump. În toamna aceluiaşi an Fuks a organizat o vizită la Harkov a fostului primar al New York-ului, Rudy Giuliani. Giuliani este avocatul personal al lui Trump şi se află acum în centrul scandalului generat de convorbirea telefonică Trump-Zelenski. Potrivit datelor oficiale, Giuliani a călătorit atunci la Harkov pentru a povesti din experienţa acumulată ca primar al New York-ului după atentatele de la 11 septembrie 2001. În timpul alegerilor prezidenţiale din Ucraina, în primăvara acestui an, mass-media ucrainene au relatat că Fuks ar fi co-finanţat campania lui Zelenski. Fuks a dezminţit însă această afirmaţie.

Vitali Kliciko

Strânse legături cu Giuliani întreţine şi primarul Kievului, fostul campion mondial de box Vitali Kliciko. Şi acesta îl cunoaşte personal pe Trump. În vară, când a izbucnit un conflict între Kliciko şi şeful administraţiei prezidenţiale a lui Zelenski, fostul boxer în vârstă de 48 de ani s-a deplasat la New York pentru a se întâlni cu Giuliani şi a postat pe reţelele de socializare o fotografie comună – evident pentru a arăta că are aliaţi de nădejde în lupta pe care o poartă la Kiev. Această deplasare a avut loc la câteva zile de la controversata convorbire telefonică Trump-Zelenski, în care Trump l-a indicat pe Giuliani drept interlocutor în contextul posibilelor investigaţii îndreptate împotriva activităţilor fostului vicepreşedinte SUA, Joe Biden, şi a fiului acestuia, Hunter. Kliciko a declarat marţi, la marginea unei manifestări desfăşurate la Kiev, că nu a discutat cu Giuliani despre Biden.

În cadrul uni interviu oferit mai demult postului tv „112 Ukraine”, Vitali Kliciko a povestit că el şi fratele său Vladimir, şi el un fost boxer profesionist, l-au cunoscut pe Trump în timpul carierei lor sportive. Cei doi fraţi au boxat în fostul cazino al lui Trump „Taj Mahal” şi miliardarul a fost de multe ori de faţă la meciuri, invitându-i pe aceştia la el acasă după meciuri.

Igor Fruman şi Lev Parnas

Există şi alţi oameni, mai puţin cunoscuţi, cu legături în Ucraina, ale căror nume se vehiculează în legătură cu scandalul actual. Doi dintre aceştia sunt mai proeminenţi: Igor Fruman şi Lev Parnas. Sunt oameni de afaceri din Florida, originari din Odessa. Potrivit mass-media din SUA, cei doi au finanţat diverse evenimente la care au participat Trump şi alţi candidaţi republicani. Ei s-ar fi întâlnit şi cu Trumnp şi cu fiul acestuia, Donald Jr. Dar cel mai important este faptul că ambii se numără între clienţii lui Giuliani. Ei l-ar fi ajutat pe avocatul lui Trump să stabilească diverse contacte în Ucraina în legătură cu cazul Biden, inclusiv cu foşti procurori generali.

În sfârşit, există o duzină sau chiar mai mulţi ucraineni care au cumpărat imobile de la Trump sau care au cofinanţat construcţia acestora, nu doar în SUA. Între aceştia sunt nume cunoscute, cum ar fi un fost şef al administraţiei locale dintr-un mare oraş din estul Ucrainei sau fiica unui fost om de afaceri ucrainean, bănuit de operaţiuni de spălare de bani. Dar este greu de stabilit numărul exact al oamenilor de acest fel.

Sam Kislin

Una dintre figurile centrale din legăturile Trump-Giuliani-Ucraina este Sam Kislin, un om de afaceri şi filantrop, identificat deseori cu comunitatea de emigranţi ruşi din Brighton Beach, Brooklyn – şi cu presupuse conexiuni cu mafia.

El s-a autoprezentat jurnaliştilor ucraineni ca fiind „fostul consilier al lui Giuliani” şi s-a lăudat că a donat bani campaniilor electorale pentru primările ale lui Giuliani, în anii `90. Kislin şi Trump au fost fotografiaţi împreună şi la sfârşitul anilor `90 Kislin ar fi jucat un rol mic, dar crucial în faptul că l-a ajutat pe Trump să evite un dezastru financiar.

Presupusele conexiuni ale lui Kislin cu figuri importante din mafia rusă au fost intens prezentate în presă. El ar fi fost investigat de către FBI, dar nu a fost condamnat pentru vreo infracţiune în Statele Unite.

Acum doi ani, Serviciul Ucrainean de Securitate (SBU), precizând ca motiv „apărarea intereselor economice”, i-a interzis lui Kislin să intre în ţară, o decizie inversată în instanţă, de când Zelenski a ajuns preşedinte în mai. Kislin a apărut la scurt timp după, spunându-le jurnaliştilor locali că intenţiona să depună mărturie împotriva fostului preşedinte Petro Poroşenko.

Cu siguranţă că dacă Trump sau Giuliani ar fi avut nevoie de un ghid ca să exploreze corupţia Ucrainei, puţini sunt cei care ştiu mai multe despre acest subiect ca Kislin, care în prezent este implicat într-o luptă pentru a recupera aproximativ 23 de milioane de dolari, pe care el susţine că i le-a furat predecesorul lui Zelenski.