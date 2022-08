Congresul american a adoptat definitiv planul masiv de investiţii pentru climă şi sănătate al lui Joe Biden. Pe ce vor fi cheltuiţi cei 430 de miliarde de dolari

Cu o majoritate restrânsă, democraţii din Camera Reprezentanţilor au permis adoptarea acestui plan de peste 430 de miliarde de dolari, după un vot similar în Senat în urmă cu câteva zile.

Textul, care ar trebui să permită atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, va fi promulgat de Joe Biden săptămâna viitoare, a precizat preşedintele într-un tweet citat de AFP.

''Astăzi, poporul american a câştigat'', a scris Biden. Cu această legislaţie, "familiile vor vedea preţuri mai mici la medicamente, asistenţă medicală şi energie''.

Today, the American people won. Special interests lost.



With the passage of the Inflation Reduction Act in the House, families will see lower prescription drug prices, lower health care costs, and lower energy costs. I look forward to signing it into law next week.