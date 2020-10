Complotiştii care voiau să o răpească pe guvernatoarea din Michigan plănuiau să asalteze Capitoliul cu 200 de oameni. Ce şanse ar fi avut?

Chiar şi fără acest complot şi înainte de el, protestele din 30 aprilie de la Capitoliul din Lansing, capitala Michigan, au ridicat problema securităţii clădirii, în măsura în care membri ai miliţiei şi alte grupuri extremiste au intrat înarmate în galeria Senatului, s-au înfruntat verbal cu poliţia şi au încercat să ia cu asalt încăperea în care se dezbăteau restricţii de deplasare în contextul pandemiei COVID-19.

Democraţii au introdus rezoluţii care să restricţioneze portul armelor în anumite locuri publice precum Capitoliul, după ce Comisia din Michigan ce se ocupă de clădire şi cuprinde reprezentanţi ai Senatului şi guvernatorului a considerat că nu e sarcina sa.Iniţial grupul condus de Adam Fox s-a aliat cu membrii unei miliţii anti-sistem pentru o misiune de mai mare anvergură în care ar fi asaltat clădirea şi ar fi luat mai mulţi ostatici, între care şi pe guvernatoarea Gretchen Whitmer. Scopul lor era să răstoarne sau să provoace sistemul guvernamental în direcţia unui război civil. În ultimele luni, complotiştii s-au antrenat împreună în tactici de luptă şi au încercat să-şi procure sau să producă singuri dispozitive explozive. Dar planul lor s-a schimbat în sensul în care ţinta lor principală a devenit guvernatoarea pe care ar fi atacat-o la casa ei de vacanţă de pe Lacul Michigan. Ideea lor era să creeze o diversiune prin aruncarea în aer a unui pod pentru a dirija acolo forţele poliţiei.

Strategia era una brută: bărbaţii urmau să pună mâna pe guvernatoare şi să o ucidă pentru trădare în altă locaţie. Complotiştii principali, Fox şi Ty Garbin, liderul unei miliţii locale, au discutat la un marş pro-arme din Lansing atacarea clădirii legislativului în scopuri de recrutare.

Bărbaţii au organizat antrenamente într-un sat izolat unde locuiau alţi doi complici, fondatori ai grupului Wolverine Watchmen, şi voiau să-şi pună planul în aplicare înainte de alegerile din 3 noiembrie. Ei au mers în recunoaştere la casa de vacanţă a guvernatoarei şi s-au interesat de timpii de reacţie ai poliţiei din zonă.

Fox cumpărase o armă taser şi pe 7 octombrie a comandat explozibili în valoare de 4.000 de dolari. El plănuise atacul din subsolul unui atelier de reparaţii unde trăia de câteva luni pentru că nu avea o locuinţă proprie.





Presa americană a relatat în aceste zile că doi fraţi gemeni care au fost fotografiaţi stând de pază înarmaţi în galeria Capitoliului pe 30 aprilie, ziua protestelor faţă de măsurile considerate foarte restrictive de combatere a Pandemiei COVID-19, fac parte dintre complotişti. Un grup de oameni veniţi la proteste s-a mobilizat încercând să intre în Camera Senatului - iar asta arată o problemă de securitate la scală mai mică spune Michael McDaniel, fost secretar adjunct pentru strategia de apărare şi prevenţie a Departamentului de Stat şi fost consilier pe probleme de securitate al guvernatoarei Michigan Jennifer Granholm citat de Lansing State Journal.





Manifestanţii anti-restricţii au apărut cu arme de asalt şi au fost lăsaţi în interiorul clădirii pe 30 aprilie, iar scenele în care bărbaţi furioşi se iau de poliţişti au făcut înconjurul lumii.

Poliţia era acolo pentru a asigura ordinea şi alături de ea erau aceşti bărbaţi cu arme care erau în drept să le poarte acolo. Incidentele în care protestatarii au încercat să pătrundă în Camera dezbaterilor cu privire la restricţii au stârnit ulterior discuţii privind interzicerea armelor în clădirea Capitoliului din Michigan, statele americane având diferite reglementări privind locurile publice unde pot fi purtate arme.

Profesorul de criminalistă de la Universitatea de Stat din Michigan David Carter e de părere că legislaţia e importantă în securitate, întrucât 200 de bărbaţi înarmaţi pot face o mare diferenţă într-o situaţie de conflict.





„În orice situaţie combativă, nivelul de ameninţare creşte în prezenţa unei arme. Că e un marş, o ceartă sau demonstraţie, armele de foc cresc nivelul de ameninţare”, spune acesta.

Poliţia Capitoliului se pregăteşte pentru asemenea situaţii, spune locotenentul Darren Green. Forţele care asigură securitatea legislativului la nivel de stat sunt parte a poliţiei, iar aceasta e conştientă că locaţii precum Capitoliul devin ţinte în cazul unui marş de protest sau alte tulburări interne astfel încât „cineva precum un membru al miliţiei poate înfăptui aici acte de violenţă”.

Poliţia Capitoliului are o prezenţă vizibilă în interiorul clădirii pentru membrii legislativului şi public, dar există anumite protocoale care asigură o securitate de culise în care forţele de ordine urmăresc ce se întâmplă şi anticipează ce ar putea urma.

„Suntem mereu hipervigilenţi în legătură cu acele lucruri ce pot surveni la un moment dat. Din perspectiva securităţii, având în vedere că e Capitoliul şi un far al democraţiei în Michigan, am dat mereu dovadă de hipervigilenţă”, spune Green. Acesta a precizat că nu s-au făcut arestări de amploare la proteste sau alte evenimente de la Capitoliu în acest an.

McDaniel, actualmente profesor de drept, spune că politicienii pot stabili nişte parametri de siguranţă, astfel încât să fie păstrate şi securitatea şi drepturile cetăţenilor. Interzicerea armelor încărcate în clădirea Capitoliului nu încalcă niciun drept, apreciază el.

„Drepturile prevăzute de al Doilea Amendament nu pot trece peste drepturile tuturor - cum sunt stipulate în al 14-lea Amendament, care spune că cetăţenii au dreptul la siguranţă şi securitate”, spune McDaniel.

Forţele de securitate ar trebui să poată închide clădirea dacă lucrurile escaladează şi oamenii pot protesta la fel de bine pe treptele clădirii, nu trebuie să o facă înăuntru.

„Cea mai mare vulnerabilitate este concepţia că nu putem închide uşile clădirii. Desigur că putem. oamenii au dreptul de a protesta afară în mod rezonabil, dar nu pot intra în clădire şi tulbura o sesiune legislativă”.

Carter, expertul criminalist, spune că securitatea implică şi o analiză de informaţii de la faţa locului şi o monitorizare a reţelelor sociale. Nu e nicio îndoială că planurile există şi poliţia are tot arsenalul: bariere, uşi şi ferestre securizate, camere de supraveghere mascate, dar cel mai important este să identifice eficient ameninţările de securitate.