Ciocniri între susţinătorii lui Trump şi contra-protestatari la San Diego. Au fost agresaţi şi poliţiştii VIDEO

Poliţiştii au fost atacaţi şi ei cu pietre, sticle şi ouă, a precizat poliţia locală, menţionând că mulţimea a folosit spray iritant.

Pe Twitter a apărut un filmuleţ în care se pot vedea contra-protestatari, majoritatea îmbrăcaţi în negru, fluturând un steag Antifa, aruncând un scaun şi folosind spray iritant împotriva unui grup mai mic de oameni care participa la un marş.

#breaking trump supporters clash with BLM and antifa on the boardwalk in PB. Heavy police presence some fights and scuffles. Pepper spray etc (not from pd). @fox5sandiego pic.twitter.com/SrMjWnISlZ