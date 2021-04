Incident de securitate, la Capitoliu: O maşină a forţat bariera şi a rănit doi poliţişti. Focuri de armă pe străzile din apropiere

Potrivit martorilor, o maşină s-a izbit într-o barieră din apropiere, la scurt timp după ora locală 13:00. Un suspect a fost arestat.

Poliţia Capitoliului anunţă că doi ofiţeri au fost răniţi.

Un reporter al CNN relatează că a observat o persoană întinsă pe o targă, iar purtătorul de cuvânt al DC Fire a precizat că există indicii că sunt mai mulţi răniţi.

JUST IN - Helicopter just landed on the east front of the US Capitol.pic.twitter.com/UfeAqH9PmM