Blinken evocă „informaţii credibile” cu privire la posibilitatea ca Rusia să folosească „agenţi chimici” în Mariupol

”Noi împărtăşim aceste informaţii cu Ucraina” şi ”ne aflăm în contact direct cu partenerii noştri, cu scopul de a stabili ce se întâmplă în prezent”, declară în faţa presei secretarul de Stat american Antony Blinken.

U.S. Secretary of State Antony Blinken says he is "not in a position to confirm" unverified reports of Russia using chemical weapons in Mariupol, Ukraine, but calls it a "real concern."



"I pointed to the possibility that these kinds of weapons would be used," Blinken says. pic.twitter.com/Hb3ALBA6eW