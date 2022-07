Autorul atacului armat de lângă Chicago intenţiona să comită un al doilea atac în Wisconsin, unde a fugit cu maşina

Robert Crimo le-a declarat anchetatorilor că a fugit cu maşina până la Madison, unde a ”văzut alte festivităţi” şi a ”intenţionat serios să folosească arma pe care o avea în vehicul pentru a comite alt atac” armat, declară Christopher Covelli de la Poliţia din Highland Park.

Acest al doilea atac nu era planificat, spre desebire de primul, care a fost pregătit timp de mai multe săptămâni de zile, a subliniat poliţistul.

Tânărul a tras luni în mulţime de pe acoperişul unui magazin, în timp ce se desfălura o defilare.

El a ucis şapte oameni şi rănit alţi aproximativ 30.

După ce a fost arestat luni seara (ora locală), în apropiere de Chicago, el a fost interogat de către Poliţia din Highland Park şi le-a ”dat de bunăvoie o declaraţie anchetatorilor, mărturisindu-şi faptele”, a declarat, într-o înfăţişare în faţa unui judecător, prn videoconferinţă, procurorul adjunct Ben Dillo.

Judecătorul Theodore Potkonjak a refuzat, având în vedere acuzaţiile, o eliberare pe cauţiune.

Suspectul, care poartă părul lung, pe ceafă, şi tatuaje pe gât şi faţă, a rămas nepăsător în timpul înfăţişării.

Procurorul Eric Rinehart nu a vrut, într-o conferinţă de presă, după înfăţişare, să speculeze cu privire la mobilul atacului armat.

Robert Crimo a fost inculpat cu privire la şapte crime şi riscă închisoarea pe viaţă, fără posibilitatea de a fi eliberat condiţionat, în cazul în care este găsit vinovat.

