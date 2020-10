Putin, declaraţie surprinzătoare: SUA şi China nu mai au statutul de superputeri. Ce ţări le-au luat locul în viziunea liderului de la Kremlin

Într-un discurs printr-un link video în cadrul întâlnirii Clubului de discuţii Valdai, Vladimir Putin a dat de înţeles că rolul SUA s-a diminuat, ca şi cel al Regatului Unit şi al Franţei, în timp ce Berlinul şi Beijingul se îndreaptă spre statutul de superputeri mondiale, din punct de vedere economic şi politic.

Rusia este pregătită să discute viitoarele probleme globale cu alte naţiuni, dacă SUA nu e pregătită s-o facă, a mai spus Putin care a punctat că speră ca noua administraţie să fie deschisă la dialog privind securitatea şi controlul armelor nucleare. Lumea nu are niciun viitor fără un sistem de control asupra armelor, a mai spus preşedintele rus, făcând trimitere la starea incertă în care a rămas tratatul pe această temă dintre Rusia şi SUA. Săptămâna trecută, Washingtonul a respins propunerea Rusiei pentru o extindere necondiţionată cu un an a ultimului tratat care limitează armele nucleare strategice ale celor două ţări. Putin a afirmat însă că securitatea ţării sale nu va avea de suferit în cazul în care acest tratat nu va fi extins.

Tratatul Noul START (Strategic Arms Reduction Treaty), semnat în 2010 şi care ar urma să expire în februarie, restricţionează numărul de focoase nucleare pe care le pot desfăşura Rusia şi SUA, precum şi pe cel al rachetelor şi bombardierelor care le pot transporta, mai scrie Digi24. Totuşi, în pofida divergenţelor, Moscova şi Washingtonul par să se apropie de un acord asupra Noului START, menţionează Reuters, citată de aceeaşi site.