Tot mai mulţi ruşi refuză să lupte în Ucraina. Interacţiunea cu un ucrainean care l-a convins pe un ofiţer să-şi dea demisia: „Am fost în stare de şoc”

Până a ajunge la concluzia că acest război nu îi aparţine, a fost nevoie de câteva săptămâni de dormit pe lăzi de grenade. Ofiţerul rus s-a confruntat cu sentimentul de vinovăţie înainte de a decide să demisioneze.

„Eram murdari şi obosiţi. Oamenii din jurul nostru mureau. Nu am vrut să simt că fac parte din asta, dar făceam parte din asta”, a mărturisit ofiţerul pentru CNN

CNN nu a oferit numele ofiţerului şi nu prezintă detalii personale care ar putea duce la identificarea sa pentru a-i proteja identitatea.

Povestea sa este admirabilă, face parte dintre multe altele, conform oponenţilor din Rusia, precum şi din Ucraina, ai războiului, care afirmă că au auzit mai multe cazuri de militari, atât profesionişti, cât şi recruţi, care au refuzat să lupte.

Armata Roşie se confruntă cu un moral scăzut şi cu pierderi grele, conform estimărilor oficialilor occidentali, inclusiv ale Pentagonului.

Liderul serviciilor secrete din Marea Britanie, Sir Jeremy Fleming, a comunicat că unii soldaţi au refuzat să execute ordinele. Ministerul rus al Apărării nu a răspuns solicitării CNN de a comenta.

Ofiţerul care a vorbit cu CNN a declarat că a făcut parte din masivul grup format în vestul Rusiei, care a declanşat temeri globale pentru Ucraina. Însă, el a spus nu s-a gândit prea mult la asta. Pe 22 februarie 2022, el şi restului batalionului său li se cerut să-şi predea telefoanele mobile, în timp ce staţionau în Krasnodar, situat în sudul Rusiei, fără vreo explicaţie.

În acea noapte, au pictat dungi albe pe vehiculele lor militare. Apoi, li s-a comunicat să le spele, a declarat el. „Ordinul s-a schimbat, desenează litera Z, ca Zorro", şi-a amintit ofiţerul.

„A doua zi am fost duşi în Crimeea. Ca să fiu sincer, am crezut că nu vom merge în Ucraina. Nu credeam că se va ajunge la asta”, a mai adăugat bărbatul.

În timp ce unitatea sa se afla în Crimeea, regiunea anexată ilegal de Rusia în anul 2014, preşedintele rus Vladimir Putin a lansat invazia în Ucraina, pe 24 februarie.

Ofiţerul a declarat că el şi ceilalţi soldaţi din batalion nu erau conştienţi de ceea ce se întâmplă, fiindcă nu au primit nicio informaţie şi nu au putut avea contact cu lumea exterioară, telefoanele lor fiind luate pe 22 februarie.

Două zile mai târziu, au primit ordin să invadeze Ucraina, a afirmat ofiţerul pentru CNN. „Unii oameni au refuzat categoric. Au scris un raport şi au plecat. Nu ştiu ce s-a întâmplat cu ei. Am rămas. Nu ştiu de ce. A doua zi am plecat”, a declarat el.

Ofiţerul a mai declarat în interviul acordat CNN că a sperat la o rezolvare diplomatică şi s-a simţit vinovat de invadarea Ucrainei.

După ce au trecut graniţa într-o coloană de vehicule, bărbatul afirmă că a văzut cutii cu raţii uscate ruseşti împrăştiate peste tot şi grămezi de echipamente distruse.

„Stăteam în KAMAZ (n.red. - camion militar rusesc). Am avut un pistol şi două grenade cu mine”, a spus el.

Trupele ruse s-au îndreptat spre nord-vest, către Herson. În timp ce se apropiau de un sat, un om cu un bici a ieşit afară şi a început să lovească convoiul şi să strige: „Sunteţi toţi f...ţi!”, şi-a amintit militarul.

„Aproape că s-a urcat în cabina unde eram. Ochii îi erau inundaţi de lacrimi. M-a impresionat”, a adăugat el. „În general, când am văzut localnicii, ne-am încordat. Unii dintre ei au ascuns arme sub haine, iar când s-au apropiat, au tras”, a mai spus bărbatul.

De asemenea, bărbatul a mai povestit că ruşii au fost atacaţi cu mortiere în a doua sau a treia zi de invazie.

„În prima săptămână, am fost într-o stare de şoc. Nu m-am gândit la nimic", a declarat el, conform CNN. „M-am dus la culcare gândindu-mă: Astăzi este 1 martie. Mâine mă voi trezi, va fi 2 martie -- principalul lucru este să mai trăiesc o zi. Este un miracol că niciunul dintre noi nu a murit”, a mai povestit el.

Reacţiile militarilor trimişi la luptă

Ofiţerul a mai spus pentru CNN că nu este singurul militar care era confuz cu privire la motivul pentru care a fost trimis în Ucraina. El îşi aminteşte că ceilalţi soldaţi s-au bucurat când au aflat că bonusurile de luptă ar urma să fie plătite curând.

„Cineva a avut o reacţie, 'Încă 15 de zile aici şi-mi voi plăti împrumutul'", a spus el.

După câteva săptămâni, militarul a fost trimis alături de alţi soldaţi şi de echipamentele care aveau nevoie de reparaţii. Acolo, după spusele sale, a devenit mai conştient de ceea ce se întâmplă şi a avut mai mult timp pentru a reflecta asupra situaţiei.

„Am avut un radio şi am putut asculta ştirile", a mai povestit soldatul pentru CNN. „Aşa am aflat că magazinele se închid în Rusia, iar economia se prăbuşeşte. M-am simţit vinovat pentru asta. Dar m-am simţit şi mai vinovat pentru că am venit în Ucraina.”

Ofiţerul a spus că decizia lui de a demisiona a fost mai puternic amplificată după ceea ce auzise. „În cele din urmă, mi-am adunat forţele şi m-am dus la comandant să scriu o scrisoare de demisie", a declarat el pentru CNN.

La început, comandantul a respins demisia şi i-a spus că este imposibil să refuze să lupte. „Mi-a spus că ar putea fi un caz penal. Respingerea este trădare. Mi-a dat o foaie de hârtie şi un pix", a declarat ofiţerul pentru CNN, adăugând că şi-a scris demisia atunci şi acolo.

Refuzul de a lupta

Valentina Melnikova, secretar executiv al Uniunii Comitetelor Mamelor Soldaţilor din Rusia, a declarat că au existat mai multe plângeri şi îngrijorări când primele unităţi au părăsit Ucraina pentru odihnă.

„Soldaţii şi ofiţerii au scris rapoarte de demisie, că nu se pot întoarce", a declarat ea pentru CNN. Principalele motive sunt, în primul rând, starea morală şi psihologică. Al doilea motiv reprezintă convingerile morale. Ei au scris rapoarte atunci şi scriu rapoarte şi acum”, a mai declarat Melnikova.

Melnikova, a cărei organizaţie a fost fondată în 1989, a declarat că toate trupele au dreptul de a depune rapoarte, recunoscând în acelaşi timp că unii dintre comandanţi ar putea să le refuze sau să încerce să intimideze soldaţii.

Organizaţia ei sfătuieşte adesea soldaţii cu privire la modul de a scrie aceste rapoarte şi oferă consiliere juridică.

Direcţia de informaţii din Ucraina a raportat că în mai multe unităţi ruseşti, în special Divizia a 150-a de arme motorizate a Armatei a 8-a din districtul militar de Sud, până la 60% până la 70% dintre soldaţi au refuzat să lupte.

CNN nu poate verifica acest număr.

Aleksei Tabalov, un activist pentru drepturile omului şi director al unei organizaţii care ajută recruţii ruşi, a declarat pentru CNN că a consultat personal doi soldaţi care au demisionat din armată.

„Aceiaşi tipi care au refuzat să lupte şi s-au întors spre noi, erau doi, dar din brigada din care au plecat, alţi 30 de oameni au refuzat să lupte", a declarat Tabalov pentru CNN.

A fi absent fără permisie din armata rusă este o infracţiune penală pedepsită cu închisoarea. Cu toate acestea, persoanele care luptă în baza unui contract au dreptul legal de a demisiona în termen de 10 zile de la data părăsirii serviciului, cu o explicaţie pentru care părăsesc armata.

„Nu pot spune că acesta este un fenomen în masă, dar este destul de puternic. Dacă estimăm, numărul depăşeşte 1.000", a declarat Tabalov pentru CNN.

El a declarat că recrutarea este încă în curs de desfăşurare în ţară, iar noi soldaţi provin adesea din regiuni mai sărace, cu mai puţine perspective.

Mii de soldaţi ruşi au fost ucişi în Ucraina de la începutul războiului. Forţele armate ucrainene au publicat pierderile Rusiei. Cifrele nu pot fi verificate independent şi trebuie privite cu un grad de scepticism. Conform Armatei Ucrainene peste 29.000 de militari ruşi au fost ucişi

Ofiţerul care a vorbit cu CNN este acum alături de familia sa.

„Ce se va întâmpla în continuare - nu ştiu", a spus el. „Dar mă bucur că m-am întors acasă."