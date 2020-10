Supuşii lui Putin îl acuză pe Navalnîi că este agent străin şi spun că liderul de la Kremlin l-a salvat pe opozant

„Considerăm că astfel de acuzaţii împotriva preşedintelui rus sunt fără fundamentat şi inacceptabile“, a declarat Peskov într-o reacţie la afirmaţiile făcute de Aleksei Navalnîi.



Moscova are informaţii că specialişti ai Agenţiei Centrale de Informaţii (CIA) a SUA lucrează cu opozantul rus Aleksei Navalnîi, a spus Peskov într-o conferinţă de presă, adăugând că acesta ar primi indicaţii de la persoane pe care el le-a calificat drept 'instructori'.



'Nu pacientul lucrează cu serviciile de informaţii occidentale, ci serviciile de informaţii occidentale lucrează cu el, aşa este mai corect. Într-adevăr există o astfel de informaţie, chiar pot spune mai exact că în aceste zile specialişti ai CIA lucrează cu el. Nu este prima oară când aceştia îi dau diferite instrucţiuni', a afirmat Peskov într-o întâlnire cu presa, solicitându-i-se să comenteze afirmaţiile preşedintelui Dumei, dar fără să ofere mai multe detalii.



Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, citat de RIA Novosti, a spus că informaţia potrivit căreia 'instructori' ar lucra cu Navalnîi s-a strecurat pe Internet. 'Şi în Germania a apărut şi noi am avut o astfel de informaţie. Instructorii lucrează, iar instrucţiunile pe care pacientul le primeşte sunt la vedere', a afirmat Peskov, care rareori i-a spus pe nume opozantului rus, referindu-se la el în aproape toate comunicările sale ca la 'pacientul de la Berlin'. În ultimele zile, Kremlinul a început să-l numească şi blogger, pe fondul consolidării imaginii lui Navalnîi ca personalitate de prim plan a opoziţiei ruse.



Într-un interviu pentru săptămânalul german Der Spiegel, primul de la externarea sa din spitalul berlinez unde a primit îngrijiri după ce a stat mai mult de două săptămâni în comă, Navalnîi a afirmat că el crede că 'Putin este în spatele acestui act', adăugând că nu vede 'alte explicaţii'. Opozantul de 44 de ani a adăugat că intenţia sa este de se întoarce în Rusia 'cât mai repede posibil'.



„Orice cetăţean rus se poate întoarce acasă oricând, nu este nimic eroic în acest sens“, a reacţionat Peskov.



Opozantul rus a fost spitalizat la 20 august în stare gravă la Omsk (în Siberia), iar două zile mai târziu a fost transferat la Berlin. Guvernul german a concluzionat că el a fost otrăvit cu Noviciok, un agent neurotoxic dezvoltat de armata sovietică în anii 1970-1980.



Cancelariile occidentale au cerut explicaţii Kremlinului, care neagă orice implicare şi susţine că nu are dovezi că ar fi vorba de un act criminal în cazul lui Navalnîi.



„Nu-i voi face lui Putin cadoul de a nu mă întoarce Rusia. Nu vreau să fiu un lider al opoziţiei în exil“, a spus Navalnîi în interviul pentru Der Spiegel, invitând-o pe Angela Merkel, cancelarul german, să dea dovadă de fermitate în relaţia cu Moscova.



Preşedintele Dumei de Stat, camera inferioară a Parlamentului rus, l-a acuzat joi pe opozantul Aleksei Navalnîi că lucrează pentru servicii secrete occidentale şi a afirmat că preşedintele rus Vladimir Putin "i-a salvat acestuia viaţa" şi nu a orchestrat otrăvirea lui, informează AFP.



"Navalnîi nu are nicio ruşine, este un scelerat. Putin i-a salvat viaţa", a subliniat într-un comunicat Viaceslav Volodin, după ce opozantul l-a acuzat pe preşedintele rus că s-ar afla în spatele otrăvirii sale."Este clar că Navalnîi lucrează pentru serviciile speciale şi pentru autorităţile unor ţări occidentale", a adăugat oficialul rus.



Volodin nu a precizat în ce fel i-a salvat preşedintele rus viaţa lui Navalnîi.