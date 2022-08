Câinele-robot de luptă al ruşilor, cu lansator de rachete antitanc, disponibil pe AliExpress cu 2.700 de dolari VIDEO

Sistemul a fost prezentat în timpul Forumului internaţional tehnico-militar „Army-2022”, care a început la 15 august, potrivit Defence Post.

O înregistrare video prezentată de compania de stat RIA Novosti arată robotul cu patru picioare, înfăşurat într-o pânză neagră, care îşi etalează mişcările pe podeaua unei săli de conferinţe.

Robotul îşi demonstrează capacitatea de a se apleca, de a se întoarce, de a se deplasa înainte şi înapoi şi de a se culca, dar nu a existat nicio demonstraţie de armament.

Video of the M-81 robot-dog armed with an RPG-26 at the Army 2022 defense expo. https://t.co/rUnwoCMoyS pic.twitter.com/BEDjnwstN0