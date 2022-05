Rusia acuză Ucraina că a bombardat Belgorod şi raportează pentru prima dată victime

Statul Major General al forţelor armate ucrainene a avertizat încă de la începutul războiului că Rusia ar putea încerca să organizeze provocări pe propriul teritoriu pentru a preîntâmpina sau justifica un atac asupra Ucrainei.

Agenţia rusă TASS, a precizat că anunţul a fost făcut de Gladkov pe canalul său Telegram.

"Şase persoane rănite, o persoană a fost ucisă", a raportat guvernatorul.

El a adăugat că printre răniţi se află şi un băiat de 14 ani, care primeşte ajutor medical la spitalul regional.

Potrivit guvernatorului, locuitorii aşezării vor fi duşi într-un loc sigur.

"Populaţia din aşezarea Solokhi va fi dusă într-o locaţie sigură sub îndrumarea şefului districtului, Vladimir Pertsev, şi a şefului Ministerului regional pentru Situaţii de Urgenţă, Serghei Potapov", a scris guvernatorul.

⚡️Governor of #Russian #Belgorod region Vyacheslav Gladkov claims that in the village of Solokhi, Belgorod region, after shelling from #Ukraine, a man was killed and three people were wounded.