Război în Ucraina. Problemele legate de combustibil şi logistică frustrează avansul rusesc VIDEO

Deşi probabil că preşedintele rus Vladimir Putin şi-a imaginat o capturare rapidă a capitalei Ucrainei şi o capitulare rapidă de către preşedintele acesteia Volodimir Zelenski, forţele ruse nu pot ajunge la Kiev, nu numai din cauza luptei acerbe, ci şi din cauza lipsei de combustibil.

În ziua a patra a războiului, Rusia nu a capturat încă pe deplin oraşele mari şi obiectivul său principal: Kievul.

Deşi un mic detaliu, lipsa combustibilului a lăsat Rusia într-o situaţie jenantă, iar vehiculele şi trupele sale sunt prade uşoare pentru soldaţii ucraineni care au incendiat zeci, dacă nu sute de vehicule şi au capturat forţele ruse, scrie Jerusalem Post.

Trupele ucrainene sunt, de asemenea, înarmate cu rachete anti-tanc Javelin, iar rezistenţa acerbă a civililor a lăsat zeci de coloane de vehicule ruseşti blocate pe drumurile ucrainene. Un videoclipuri distribuit pe reţelele de socializare care un şofer ucrainean întrebând pe tanchiştii ruşi dacă vor să fie remorcaţi înapoi pe teritoriul lor a făcut înconjurul lumi.

